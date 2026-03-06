Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Tre dipendenti di una ditta orafa sono stati denunciati per furto aggravato a Vicenza, dopo che il titolare ha scoperto la sottrazione di oggetti in oro. L’operazione è stata condotta dalla Polizia di Stato, che ha sequestrato denaro e lingotti d’oro riconducibili alla refurtiva.

La scoperta e l’intervento a Vicenza

Come indicato dal portale ufficiale della Polizia di Stato nella giornata di ieri, 5 marzo 2026, gli agenti della Squadra Mobile – Sezione Reati contro il patrimonio e contro la pubblica amministrazione della Questura di Vicenza, insieme al personale dell’U.P.G.S.P., sono intervenuti presso una ditta orafa della città.

L’intervento è stato richiesto dal titolare dell’azienda, che aveva appena constatato la sottrazione di oggetti in oro dai locali della società.

L’indagine e l’identificazione dei responsabili

Le indagini sono partite immediatamente e si sono concentrate sull’analisi delle registrazioni dell’impianto di videosorveglianza installato all’interno della ditta.

Grazie a un’attenta visione dei filmati gli investigatori hanno individuato i presunti autori della azione delittuosa: tre dipendenti italiani, rispettivamente un 23enne, un 55enne e un 56enne.

Le perquisizioni e il sequestro della refurtiva

Una volta identificati i sospetti il personale della Polizia di Stato ha proceduto con perquisizioni personali e locali nei confronti dei tre dipendenti. Durante le operazioni sono stati sequestrati denaro contante per l’ammontare di circa 3.500,00 €, diversi lingotti d’oro riconducibili a quelli sottratti dalla ditta, oltre a un ulteriore lingotto, presumibilmente in oro, dal peso di 1,2 kg e dal valore stimato di 170.000,00 €.

La composizione aurea di quest’ultimo lingotto è ancora in fase di accertamento. Al termine di una accurata attività investigativa i tre dipendenti sono stati denunciati in stato di libertà, in concorso tra loro, per furto aggravato.

L’episodio ha destato particolare attenzione nel settore orafo di Vicenza, dove la sicurezza delle aziende rappresenta una priorità. Le indagini proseguono per chiarire tutti gli aspetti della vicenda e per verificare eventuali ulteriori responsabilità o complicità.

