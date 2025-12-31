Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Eseguiti due arresti nel centro cittadino di Bari. Una donna di 30 anni e un uomo di 38 anni sono stati fermati in flagranza di truffa aggravata ai danni di un’anziana residente, dopo essere stati notati mentre si allontanavano da un condominio con una busta contenente oggetti di valore. L’episodio si è verificato nella mattinata di lunedì, secondo quanto riferito dalle autorità, che hanno sottolineato come il procedimento sia ancora nella fase delle indagini preliminari.

L’intervento della Polizia e la scoperta della truffa

Come indicato dal portale ufficiale della Polizia di Stato, l’operazione ha preso avvio durante un normale servizio di controllo del territorio da parte della squadra dei “Falchi” della Squadra Mobile della Questura di Bari. Gli agenti hanno notato un uomo che, con fare sospetto, usciva rapidamente da un portone condominiale cercando di occultare una busta. L’uomo è poi salito su un’autovettura guidata da una donna, che si è allontanata velocemente dal luogo.

Insospettiti dal comportamento dei due, i poliziotti hanno deciso di fermare l’auto per un controllo. Durante la perquisizione, sono stati rinvenuti tre orologi del valore complessivo di circa 15.000 euro, dei quali i fermati non hanno saputo giustificare il possesso. Gli accertamenti immediati hanno permesso di ricostruire quanto accaduto pochi minuti prima: i due avevano appena messo a segno una truffa ai danni di una signora anziana residente nello stesso stabile da cui era stato visto uscire l’uomo.

La tecnica del finto poliziotto

Secondo la denuncia presentata dalla vittima, i due indagati avrebbero utilizzato la cosiddetta tecnica del “sedicente poliziotto”. Si sarebbero presentati alla porta della signora sostenendo che il figlio fosse responsabile di un grave incidente stradale, fatto in realtà mai avvenuto. Con la minaccia di un presunto arresto del figlio, avrebbero convinto la donna a consegnare loro gioielli e denaro per “evitare conseguenze”.

La restituzione della refurtiva e l’arresto

La refurtiva, composta dai tre orologi di valore, è stata prontamente riconsegnata alla legittima proprietaria. I due presunti autori della truffa sono stati arrestati e condotti presso il carcere di Bari, come disposto dall’Autorità Giudiziaria.

