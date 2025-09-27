Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Tre arresti a Padova. La polizia ha sventato una rapina ai danni di un imprenditore. L’episodio si è verificato nella tarda mattinata di ieri, quando la vittima, un imprenditore di 46 anni, è stata aggredita mentre usciva dal proprio ufficio per la pausa pranzo. Secondo quanto si legge sul sito della Polizia di Stato, i tre malviventi, tutti con numerosi precedenti, avevano pianificato il colpo con precisione, utilizzando una motocicletta di grossa cilindrata e un’auto a noleggio come mezzo di fuga.

Il tentativo di rapina e l’aggressione all’imprenditore

L’agguato è avvenuto in pieno giorno: la vittima, appena uscita dall’ufficio, è stata bloccata da una motocicletta con a bordo due sconosciuti. Mentre il conducente della moto accelerava per coprire le grida, il complice ha colpito l’imprenditore con calci e pugni, nel tentativo di strappargli un orologio di marca dal valore di 80 mila euro. L’azione violenta, però, è stata interrotta dall’arrivo di alcuni passanti, che hanno messo in fuga i rapinatori. I malviventi sono quindi scappati in moto, lasciando la vittima ferita a terra.

La fuga e il ruolo del terzo complice

I due aggressori si sono diretti verso il casello autostradale di Padova ovest, dove ad attenderli c’era un terzo complice a bordo di un’auto a noleggio. Secondo gli investigatori, quest’ultimo aveva il compito di fare da “palo”, garantendo la sorveglianza dell’area e facilitando la fuga dei complici. La presenza dell’auto a noleggio e la riproduzione di una targa per moto, utilizzata per coprire quella originale durante la rapina, testimoniano la meticolosità con cui il gruppo aveva organizzato il colpo.

L’intervento delle forze dell’ordine e l’arresto

Come indicato dal portale ufficiale della Polizia di Stato, l’intervento tempestivo degli agenti della Squadra mobile di Padova e Bologna è stato determinante. I poliziotti, già impegnati in indagini su un furto avvenuto il giorno precedente nel capoluogo emiliano, sono riusciti a intercettare i tre uomini poco dopo la fuga. Dopo un breve inseguimento, i malviventi sono stati bloccati e tratti in arresto.

Il ritrovamento degli orologi rubati e altri elementi incriminanti

Durante la perquisizione dell’auto a noleggio, gli agenti hanno rinvenuto dieci orologi di valore: otto erano nascosti nell’abitacolo, mentre due venivano indossati dai rapinatori. Tutti gli orologi sono risultati provenire da un furto commesso il giorno prima a Bologna ai danni di un rappresentante orafo. Oltre agli orologi, è stata trovata anche la riproduzione di una targa per moto, utilizzata per eludere i controlli durante la rapina. Uno dei tre arrestati era inoltre in possesso di un documento falso valido per l’espatrio.

Le accuse e i precedenti dei tre arrestati

Dalle prime indagini è emerso che due dei tre indagati erano già sottoposti agli arresti domiciliari e sono stati quindi accusati anche di evasione. Tutti e tre vantano un “curriculum” criminale incentrato su furti e rapine ai danni di rappresentanti orafi, eseguiti con la stessa tecnica e l’utilizzo di motociclette di grossa cilindrata. In particolare, il 47enne era già noto alle cronache per episodi analoghi: era stato coinvolto in reati simili a Pietrasanta nel giugno 2025, a Massa Carrara nel 2017 e persino estradato dall’Olanda nel 2012.

Un modus operandi consolidato

L’operazione delle forze dell’ordine ha permesso di smantellare un gruppo criminale specializzato in furti e rapine ai danni di rappresentanti orafi. I tre arrestati, di 47, 48 e 66 anni, avevano già collezionato numerosi precedenti per reati analoghi. La tecnica utilizzata, che prevedeva l’utilizzo di motociclette potenti per avvicinare e aggredire le vittime, era già stata segnalata in passato in diverse città italiane.

Le indagini e la collaborazione tra le questure

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, la collaborazione tra le Squadre mobili di Padova e Bologna si è rivelata fondamentale per il buon esito dell’operazione. Gli agenti, già sulle tracce dei malviventi per il furto avvenuto il giorno precedente, sono riusciti a collegare i due episodi e a intervenire tempestivamente, evitando che la banda potesse colpire ancora.

Le conseguenze per la vittima e il valore della refurtiva

L’imprenditore aggredito ha riportato ferite a seguito dell’aggressione, ma grazie all’intervento dei passanti e delle forze dell’ordine, il tentativo di rapina non è andato a buon fine. Il valore complessivo degli orologi recuperati ammonta a diverse decine di migliaia di euro, con il solo orologio della vittima stimato in 80 mila euro.

Il futuro delle indagini

Le indagini proseguono per accertare eventuali altri colpi messi a segno dalla banda e per verificare se vi siano complici ancora in libertà. La Polizia di Stato invita chiunque abbia informazioni utili a farsi avanti per contribuire a smantellare definitivamente il gruppo criminale.

