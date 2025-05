Rubano profumi e abiti per 3000 euro a Mantova, in manette due peruviani bloccati fuori dal centro commerciale

Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Due cittadini peruviani sono stati arrestati per furto presso un noto centro commerciale di Mantova. L’operazione è avvenuta nella serata di ieri, quando gli individui sono stati trovati in possesso di merce del valore di 3000 euro, ancora etichettata e con placca antitaccheggio, nascosta nella loro autovettura. L’intervento è stato reso possibile grazie alla segnalazione dell’addetto alla vigilanza del centro.

Il modus operandi dei ladri

Come indicato dal portale ufficiale della Polizia di Stato, gli agenti della squadra volante sono intervenuti su richiesta dell’addetto alla vigilanza, che aveva notato i due soggetti aggirarsi con fare sospetto. Grazie alle telecamere di sorveglianza, è stato possibile osservare il loro modus operandi: uno dei due entrava nei negozi per sottrarre merce, che veniva poi nascosta in un borsello schermato, mentre l’altro attendeva all’esterno per trasferire i prodotti rubati nell’autovettura.

Il tentativo di fuga e l’arresto

Giunti prontamente sul posto, gli agenti, con l’aiuto del vigilante, hanno intercettato i due individui. Nonostante il tentativo di disfarsi del borsello contenente la merce rubata, sono stati colti in possesso dei proventi dell’azione delittuosa: quattro profumi di note marche del valore di 700 euro e svariate borse e magliette, ancora munite di cartellini e placca antitaccheggio, per un valore di 2000 euro.

Precedenti e accuse

Accompagnati in Questura per gli accertamenti del caso, i due cittadini peruviani sono risultati essere dediti da anni ad attività illecite connesse al furto e alla ricettazione di capi di abbigliamento, aggravate dall’utilizzo di oggetti idonei ad eludere le barriere antitaccheggio. Per questi motivi, sono stati tratti in arresto per il reato di furto aggravato e deferiti in stato di libertà per il delitto di ricettazione. Sono stati posti a disposizione dell’Autorità Giudiziaria fino all’udienza di convalida.

Procedimento penale in corso

Si precisa che il procedimento penale è ancora in corso e che gli arrestati non potranno considerarsi colpevoli fino a sentenza definitiva di condanna.

