Rubano profumi in due negozi del centro a Lucca, arrestati mentre scappano con borse schermate

Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Due uomini sono stati arrestati per furto a Lucca, dopo essere stati sorpresi a rubare profumi da un negozio. L’episodio è avvenuto mercoledì 18 giugno intorno alle 15:00 in via Fillungo. La polizia è intervenuta prontamente grazie alla segnalazione della dipendente del negozio e alle immagini di videosorveglianza.

La dinamica dei fatti

Come indicato dal portale ufficiale della Polizia di Stato, l’allarme è scattato quando la dipendente di un noto negozio di profumi ha chiamato il 112, riferendo di aver subito il furto di un profumo da parte di 2 persone. Una volante si è immediatamente messa alla ricerca dei sospettati, mentre un’altra ha visionato le immagini di videosorveglianza per fornire una descrizione dettagliata degli individui.

L’inseguimento e l’arresto

Grazie alla descrizione fornita e all’indicazione della via di fuga da parte della titolare del negozio, i poliziotti sono riusciti a intercettare i 2 presunti autori del furto. Uno è stato fermato all’altezza di via della Fratta, mentre l’altro è stato bloccato in viale Regina Margherita, nei pressi della pensilina dell’autobus. Entrambi avevano con sé una borsa schermata.

Il ritrovamento della refurtiva

All’interno della borsa del secondo uomo fermato sono stati trovati 2 profumi. Uno di questi è stato riconosciuto dalla titolare del negozio che aveva dato l’allarme. L’altro profumo, dopo alcuni accertamenti, è risultato essere stato rubato in un altro negozio, sempre in via Fillungo, poco distante dal primo.

Sospetti di ulteriori furti

I due uomini sono anche sospettati di un ulteriore furto avvenuto martedì 17 giugno presso la filiale di Forte dei Marmi, dove l’ammontare della merce rubata ammonta a quasi 3.000 euro. Entrambi sono stati arrestati e messi a disposizione dell’autorità giudiziaria.

Fonte foto: IPA