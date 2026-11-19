Esperto di politica e attualità, attento anche ai temi economici e alle dinamiche del mondo dello spettacolo. Dopo due lauree umanistiche e il Master in critica giornalistica, lavora e collabora con diverse testate e realtà editoriali nazionali

Furti in negozi, sottrazione di veicoli e un’auto incendiata: un 24enne è stato arrestato a Lodi dai Carabinieri. L’uomo, cittadino romeno senza fissa dimora in Italia, è stato raggiunto da un’ordinanza di custodia cautelare in carcere per episodi avvenuti nel giugno 2026, che avrebbe commesso insieme ad altri soggetti.

L’ordinanza e le accuse

Secondo quanto si legge sul sito dei Carabinieri, i militari dell’Aliquota Operativa della Compagnia di Bobbio hanno eseguito il provvedimento emesso dal GIP del Tribunale di Piacenza su richiesta della Procura. Al termine delle operazioni, il giovane è stato condotto nella casa circondariale di Lodi, a disposizione dell’autorità giudiziaria. Gli sono contestati, sulla base dei gravi elementi indiziari raccolti, quattro furti ai danni di altrettanti esercizi commerciali, il furto di due veicoli e l’incendio di un’autovettura.

L’indagine iniziata dopo un furto in un bar tabacchi a Tuna di Gazzola

L’indagine è partita nella notte del 18 giugno 2026, dopo un furto in un bar tabacchi a Tuna di Gazzola. Ignoti avevano forzato la porta d’ingresso e portato via sigarette per circa 4.000 euro e 1.000 euro in contanti. Una telecamera aveva ripreso un furgone rosso e un’utilitaria grigia allontanarsi a breve distanza dal colpo. Esaminando le denunce relative a mezzi simili, i militari hanno accertato che il furgone era stato rubato poche ore prima a San Bonico di Piacenza.

Poco dopo le 4 della stessa notte, le telecamere di un distributore sulla strada provinciale 7, a Rottofreno, hanno ripreso due persone col volto coperto scendere dal furgone. Dopo aver infranto il vetro della porta d’ingresso, hanno sottratto il registratore di cassa e alcuni biglietti Gratta e vinci. Il titolare ha denunciato la sparizione di circa 500 euro in contanti e di biglietti per un valore di circa 3.000 euro.

I veicoli e gli altri colpi

L’analisi delle immagini di videosorveglianza, dei percorsi dei veicoli e del traffico telefonico ha consentito di ricostruire gli spostamenti del gruppo. Nella serata del 17 giugno, l’utilitaria era entrata in autostrada al casello di Broni-Stradella ed era uscita a Piacenza Ovest. Il 29 giugno è stata ritrovata bruciata in una cascina abbandonata a Gazzola. Accertamenti anche tecnico-scientifici hanno permesso di collegare all’indagato, in concorso con altri, ulteriori furti.

Il 19 giugno, a Spino d’Adda, i Carabinieri di Crema hanno recuperato il furgone usato per il colpo di Tuna di Gazzola, abbandonato dopo un inseguimento a circa 500 metri dal luogo in cui era stato rubato un pick-up Ford. Il mezzo sarebbe stato impiegato nella notte del 23 giugno per raggiungere due tabaccherie: intorno all’una a Gallignano, frazione di Soncino, sono stati sottratti sigarette e biglietti Gratta e vinci; alle 3.50 circa, a Bolgare, oltre a sigarette e biglietti è stato portato via denaro. Durante l’inseguimento successivo, il pick-up è uscito di strada a Romano di Lombardia e gli occupanti sono fuggiti a piedi.