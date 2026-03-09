Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Due uomini sono stati fermati e uno di loro arrestato per furto aggravato e resistenza a Pubblico Ufficiale nel centro di Como. I fatti si sono svolti nel pomeriggio di ieri, quando i due, entrambi senza fissa dimora e irregolari sul territorio nazionale, sono stati bloccati dai militari dell’Esercito Italiano dopo aver sottratto un portafoglio di marca da un negozio. L’arresto è stato eseguito dalla Polizia di Stato, intervenuta in Piazza Gobbetti su segnalazione del personale del negozio.

La fonte della notizia

Come indicato dal portale ufficiale della Polizia di Stato, l’operazione si è svolta nel pomeriggio di ieri, intorno alle 15.00. Una volante della Polizia è intervenuta in Piazza Gobbetti per supportare una pattuglia dell’Esercito Italiano impegnata nell’operazione “Strade Sicure”.

La dinamica dei fatti

Secondo quanto ricostruito dagli agenti, tutto ha avuto inizio quando il commesso di un negozio del centro ha notato due uomini, un 32enne algerino e un 21enne tunisino, aggirarsi tra gli espositori. Il 32enne è entrato nel negozio accompagnato dal complice, che si è posizionato come “palo” per facilitare il furto. Approfittando della distrazione, il primo ha sottratto un portafoglio di marca del valore di 120 euro e, insieme al complice, si è allontanato dal negozio senza destare sospetti.

L’intervento dei militari e della Polizia

La presenza dei militari dell’Esercito Italiano in zona si è rivelata decisiva. Il commesso, accortosi del furto, ha seguito i due sospetti e ha attirato l’attenzione dei militari, che sono riusciti a bloccarli in attesa dell’arrivo della Polizia. Gli agenti della Volante, giunti sul posto, hanno preso in consegna i due uomini e hanno raccolto le testimonianze dell’addetto del negozio, ricostruendo così l’intera vicenda.

La reazione violenta e l’arresto

Durante il trasporto in Questura, il 32enne algerino ha dato in escandescenza, colpendo con calci e testate l’auto di servizio. La situazione è ulteriormente degenerata negli uffici della Polizia, dove l’uomo ha iniziato a sferrare pugni agli agenti. Solo grazie alla professionalità e alla determinazione degli operatori, il soggetto è stato riportato alla calma e trattenuto in stato di arresto.

Le accuse e le conseguenze

Sulla base delle testimonianze raccolte e della denuncia presentata dalla parte lesa, il 32enne algerino è stato arrestato con le accuse di resistenza a Pubblico Ufficiale e furto aggravato in concorso. Il 21enne tunisino è stato invece denunciato in stato di libertà per furto aggravato in concorso. Entrambi risultano senza fissa dimora, irregolari sul territorio nazionale e già noti alle forze dell’ordine per precedenti di polizia. Il Pubblico Ministero di turno è stato immediatamente informato dei fatti. Il 32enne è stato portato presso la Casa Circondariale di Como, in attesa del processo per direttissima.

IPA