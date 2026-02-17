Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Furto di uno smartphone e tentativo di estorsione aggravata: sono queste le accuse rivolte a due uomini di origine marocchina, arrestati dalla Polizia di Stato nella periferia est di Roma. I sospetti sono stati colti in flagranza mentre cercavano di ottenere 200 euro dalla vittima in cambio della restituzione del cellulare, dopo essere stati localizzati grazie al sistema di geolocalizzazione del dispositivo.

Tentativo di estorsione a Roma

L’episodio si è verificato a Roma e ha visto protagonista una giovane donna, vittima di furto e successivamente di un tentativo di estorsione.

Tutto ha avuto inizio quando la giovane, impegnata in una conversazione telefonica tramite auricolari bluetooth, si è accorta improvvisamente dell’interruzione della linea. In pochi istanti ha realizzato di essere stata derubata del proprio cellulare, lasciato incustodito in auto a breve distanza da lei. Nonostante lo shock iniziale la ragazza non si è arresa e ha deciso di sfruttare la tecnologia per rintracciare il dispositivo sottratto.

La geolocalizzazione e il contatto con la Polizia

Seguendo il segnale del sistema di geolocalizzazione dello smartphone, la giovane si è mantenuta in costante contatto con la Sala Operativa della Questura di Roma. Passo dopo passo ha fornito agli agenti indicazioni dettagliate sugli spostamenti del dispositivo, conducendo così le forze dell’ordine fino alla periferia est della città.

Le pattuglie delle Volanti sono intervenute tempestivamente sul luogo indicato dalla vittima. Proprio in quel momento i due complici hanno tentato il cosiddetto “cavallo di ritorno“, chiedendo alla giovane 200 euro per restituirle il cellulare. L’azione coordinata tra la vittima e la Polizia ha permesso di cogliere i sospetti in flagranza di estorsione aggravata.

L’arresto e la convalida

I due uomini, rispettivamente di 37 anni e 47 anni, sono stati immediatamente bloccati dagli agenti e arrestati per il reato di estorsione aggravata. L’arresto è stato successivamente convalidato dall’Autorità giudiziaria.

Per completezza, la Polizia di Stato sottolinea che le informazioni raccolte si riferiscono alla fase delle indagini preliminari. Per gli indagati, dunque, vale il principio di presunzione di innocenza fino a un eventuale accertamento definitivo con sentenza irrevocabile di condanna.

