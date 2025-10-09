Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Due uomini residenti nel Padovano sono stati denunciati per truffa dalla Polizia di Stato di Frosinone, dopo aver sottratto una collezione di carte Pokemon del valore di circa 24.000 euro a un collezionista romano. L’episodio si è verificato a fine settembre nella provincia di Frosinone, dove la vittima aveva organizzato l’incontro per la compravendita. Gli indagati, con un inganno, si sono impossessati della collezione e sono fuggiti senza pagare. L’intervento delle forze dell’ordine ha permesso di recuperare l’intera collezione e restituirla al legittimo proprietario. Secondo quanto si legge sul sito della Polizia di Stato, la collaborazione tra le forze dell’ordine di diverse province è stata fondamentale per l’identificazione e la denuncia dei presunti responsabili.

La denuncia e l’inizio delle indagini

Come indicato dal portale ufficiale della Polizia di Stato, tutto ha avuto inizio a fine settembre, quando un collezionista residente nella provincia di Roma si è rivolto agli uffici della Questura di Frosinone per denunciare una truffa subita. L’uomo aveva organizzato un incontro con due potenziali acquirenti, entrambi residenti nel Padovano, per la vendita di una preziosa collezione di carte Pokemon. Durante l’incontro, i due uomini sono riusciti, tramite artifizi e raggiri, a farsi consegnare le numerose scatole contenenti la collezione.

Il modus operandi dei truffatori

La vittima ha raccontato agli investigatori che, dopo aver caricato le scatole nell’auto dei due uomini, questi si sono allontanati con la scusa di dover effettuare il pagamento presso una ricevitoria. In realtà, i presunti acquirenti si sono dileguati, facendo perdere le proprie tracce e lasciando il venditore senza il compenso pattuito e senza la collezione di carte.

Le indagini e la collaborazione tra le forze dell’ordine

Grazie all’impegno degli investigatori della Questura di Frosinone e alla collaborazione istituzionale con i Carabinieri di Padova, è stato possibile risalire rapidamente all’identità dei presunti autori della truffa. Si tratta di due trentenni residenti nella provincia veneta, noti per operare nel settore delle giostre itineranti.

Il decreto di perquisizione e il sequestro della collezione

La Procura della Repubblica presso il Tribunale di Frosinone, una volta raccolte tutte le prove necessarie, ha emesso un decreto di perquisizione nei confronti dei due sospettati. L’attività è stata delegata ai Carabinieri di Padova, che hanno eseguito la perquisizione presso l’abitazione dei due uomini.

