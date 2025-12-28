Rubata la fede nuziale di un'anziana morta in ospedale a Napoli, la famiglia ha denunciato: "Un gesto infame"

Giornalista pubblicista, si concentra sulla politica e la geopolitica, scrive anche di economia e ambiente. Laureata in Editoria e Scrittura presso La Sapienza di Roma, ha iniziato a scrivere per una testata impegnata sui diritti civili, prima di lavorare in diverse testate di attualità.

Lucia Riccio, 76 anni, è morta venerdì mattina all’Ospedale San Paolo di Napoli, dove era ricoverata nel reparto di medicina d’urgenza. Dopo il decesso, dalla sua mano sarebbe sparita la fede nuziale, come denunciato dai familiari, che hanno segnalato l’accaduto al deputato Francesco Emilio Borrelli e presentato regolare denuncia. Ora si chiede chiarezza sull’accaduto, ma anche “un sussulto di dignità” e la restituzione dell’oggetto.

Rubata la fede nunziale a un’anziana deceduta

Lucia Riccio era ricoverata nel reparto di medicina d’urgenza all’Ospedale San Paolo di Napoli. Dopo il decesso, il corpo della donna è stato trasferito nella sala mortuaria, dove i parenti si sono recati per l’ultimo saluto.

È stato il figlio Marco ad accorgersi subito che l’anello non era più al dito della madre, nonostante fossero ancora ben visibili i segni lasciati dalla fede indossata ogni giorno per anni.

In foto la prova della fede nuziale mancante

Le ricerche avviate immediatamente nel reparto e nella camera ardente non hanno dato alcun risultato. Nessuno tra il personale ospedaliero o gli addetti presenti ha saputo fornire spiegazioni sulla scomparsa dell’anello. I familiari hanno quindi informato le guardie giurate e hanno annunciato la presentazione di una denuncia formale, chiedendo di acquisire le immagini delle telecamere di sorveglianza.

Cosa è successo?

I famigliari hanno spiegato che sono arrivati all’ospedale di Napoli a distanza di pochissimo tempo rispetto alla morte. Appena due ore dopo la chiamata, la famiglia era giunta sul posto.

“Dopo aver trascorso qualche momento insieme a lei ci siamo subito resi conto che mancava la fede alla mano sinistra. Allora siamo andati al reparto dove era ricoverata e ho chiesto se per caso l’avessero tolta loro, ma nessuno l’aveva vista”, spiega uno dei figli.

Poi l’appello: “Chiediamo che ci venga restituita perché per mio padre ha un valore affettivo immenso“, ha spiegato.

L’appello pubblico tramite Borrelli

Sulla vicenda è intervenuto il deputato di Alleanza Verdi e Sinistra Francesco Emilio Borrelli, contattato direttamente dalla famiglia. Il parlamentare ha lanciato un appello pubblico affinché l’anello venga restituito.

“Mi auguro sinceramente che chi ha preso l’anello abbia sussulto di dignità e lo restituisca subito”, ha commentato il deputato Borrelli. Nel post social vengono inserite le foto delle mani della signora Lucia, sulle quali si vede il segno della fede, ma non l’anello. “Un gesto che, se confermate le circostanze della sottrazione volontaria, non esito a definire infame. Continueremo a seguire questa vicenda”, ha concluso.

Sotto al post del deputato, tantissime le testimonianze di episodi simili. C’è chi racconta che la madre era solo incosciente quando è avvenuto il furto, tanto che una volta ripresa è stata lei stessa a denunciare la scomparsa dei propri gioielli.