Rubata la valigia dalla cappelliera di un treno a Verona Porta Nuova, denunciati due giovani e refurtiva resa

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Furto aggravato in concorso e restituzione della refurtiva sono il bilancio di un intervento della Polizia Ferroviaria di Verona, che ha portato alla denuncia di due giovani di origine nordafricana. L’episodio si è verificato nei giorni scorsi a bordo di un treno internazionale, dove una viaggiatrice italiana residente in Germania è stata derubata della propria valigia. L’azione tempestiva degli agenti ha permesso di individuare i presunti responsabili e di recuperare parte dei beni sottratti.

La fonte della notizia

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, l’intervento è avvenuto presso la stazione di Verona Porta Nuova, dove una donna, accompagnata dalla figlia minore, si stava imbarcando su un treno diretto oltre confine. Dopo aver sistemato la valigia nella cappelliera, la viaggiatrice si è allontanata per pochi istanti alla ricerca di un posto a sedere. Al suo ritorno, ha scoperto che il bagaglio era stato sottratto.

La dinamica del furto e l’intervento della Polizia

La donna, accortasi immediatamente del furto, ha richiesto l’intervento degli agenti della Polizia Ferroviaria. Grazie alla sua tempestiva segnalazione e alla dettagliata descrizione della valigia, gli operatori hanno potuto consultare rapidamente le immagini di videosorveglianza della stazione. Questi elementi hanno consentito di ricostruire la dinamica dei fatti e di individuare i presunti autori del reato.

Individuazione e fermo dei sospetti

Poco dopo, i due giovani sono stati rintracciati e bloccati all’esterno della stazione di Verona, sebbene fossero già privi della refurtiva. Di fronte all’evidenza delle immagini raccolte dagli agenti, i sospetti hanno ammesso le proprie responsabilità, indicando il luogo in cui avevano abbandonato la valigia sottratta.

Recupero della refurtiva e restituzione

Accompagnati presso gli uffici del Settore Operativo, i due giovani sono stati sottoposti a perquisizione personale. Durante il controllo, gli agenti hanno rinvenuto all’interno dello zaino di uno dei fermati alcuni indumenti e beni appartenenti alla viaggiatrice. La refurtiva è stata quindi immediatamente restituita alla legittima proprietaria, che ha potuto così proseguire il viaggio insieme alla figlia minore.

Denuncia e riconoscenza della vittima

I due giovani, già noti alle forze dell’ordine, sono stati sottoposti a fotosegnalamento e denunciati per furto aggravato in concorso. La viaggiatrice, di origine italiana ma residente in Germania, ha successivamente inviato una lettera di ringraziamento al Compartimento Polizia Ferroviaria per Verona e il Trentino-Alto Adige, esprimendo gratitudine agli agenti per averle permesso di concludere il viaggio “con il sorriso sulle labbra” e con il ricordo di una brutta esperienza trasformata in un lieto fine.

IPA