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Un 38enne è stato denunciato per furto aggravato a Foligno (Perugia), dove un’autovettura era stata sottratta all’interno di una comunità terapeutica. L’uomo, già noto alle forze dell’ordine, è stato individuato e fermato in centro storico dopo una segnalazione partita da Spoleto.

La segnalazione e l’avvio delle indagini

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, tutto ha avuto inizio due giorni fa, quando gli agenti del Commissariato di Foligno hanno ricevuto una segnalazione dai colleghi di Spoleto riguardante il furto di un’autovettura. Il fatto era avvenuto solo poche ore prima e la comunicazione era arricchita da dettagli utili all’identificazione del presunto responsabile.

Secondo quanto ricostruito, il veicolo era stato sottratto all’interno di una comunità terapeutica di Spoleto. La vittima, ospite della struttura, aveva subito indicato come autore del furto un 38enne che in passato aveva frequentato la stessa comunità. L’uomo si era presentato poco prima del furto con un pretesto, facendo insospettire il derubato.

I sospetti sono stati ulteriormente rafforzati quando la vittima si è accorta, seppur con ritardo, che dalla propria stanza erano sparite le chiavi dell’auto. Questo dettaglio ha permesso al sospettato di impossessarsi del veicolo senza forzare serrature o commettere effrazioni, rendendo il furto più semplice e meno evidente.

Le ricerche e l’individuazione del responsabile

Grazie alle informazioni raccolte, gli agenti del Commissariato di Foligno hanno avviato immediatamente le ricerche sia dell’auto che del sospettato. L’attività investigativa ha dato i suoi frutti quando, nel pieno centro storico della città, il veicolo è stato avvistato. Nei pressi dell’auto si trovava proprio il 38enne segnalato come probabile autore del furto.

Una volta intercettato dai poliziotti, l’uomo – già noto alle forze dell’ordine per precedenti legati a furto e guida in stato di ebbrezza – ha ammesso le proprie responsabilità. Gli agenti lo hanno quindi condotto in Commissariato, dove sono stati redatti gli atti di rito e il 38enne è stato denunciato per furto aggravato.

IPA