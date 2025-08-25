Rubate a Torino le bici per la Vuelta del team Visma, colpo da 250mila euro: aperta indagine

Classe ’88, è giornalista professionista dal 2017. Scrive di cronaca e attualità economico-politica, interessandosi nel tempo di tematiche sociali e sport. Ha collaborato con diverse testate nazionali, con esperienze anche in radio.

Ricerche in corso sul ladro di biciclette che a Torino ha rubato l’equipaggiamento a due ruote della Visma-Lease a Bike, dal valore di centinaia di migliaia di euro. La squadra guidata dalla stella Jonas Vingegaard è impegnata nella Vuelta, per la prima partenza in Italia nella storia del giro ciclistico spagnolo. Nella mattina della terza tappa, i meccanici del team hanno trovato il furgone con le bici scassinato e svaligiato.

L’episodio alla Vuelta

Il furto è avvenuto nella notte tra domenica 24 e lunedì 25 agosto, prima della partenza dell‘ultima tappa italiana della Vuelta, che ha visto il ciclista danese Jonas Vingegaard già primo in classifica nella seconda frazione del Grand tour spagnolo. A comunicare l’accaduto è stata la stessa Visma sui suoi profili social, rassicurando i tifosi che la squadra è già al lavoro per consentire ai propri corridori di gareggiare.

Ieri sera, il furgone dei nostri meccanici è stato scassinato e diverse biciclette sono state rubate – si legge in una nota – I nostri meccanici stanno lavorando alacremente per garantire che la squadra sia pronta per la terza tappa. La polizia ha avviato un’indagine sull’incidente”

Le biciclette rubate alla Visma a Torino

La squadra non ha fornito dettagli sulla refurtiva ma, secondo quanto riferito da una fonte vicina citata dalla Gazzetta dello Sport, sarebbero 18 le bicilette rubate, per un valore totale di circa 250mila euro.

Secondo quanto riportato dal quotidiano La Stampa, tre biciclette sarebbero state ritrovate nella mattinata di lunedì in un prato, a poca distanza dall’hotel di Torino dove alloggiava la squadra.

Il precedente

Nonostante il grave danno economico e logistico, la Visma ha assicurato che i meccanici stanno facendo il possibile per permettere alla maglia rossa Vinsegaard e i compagni di partire per la tappa piemontese da 134 km, da San Maurizio Canavese a Ceres.

Anche al Tour de France, a luglio, la squadra francese Cofidis aveva subito il furto delle biciclette, poi ritrovate dopo un paio di giorni.