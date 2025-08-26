Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Due denunce ad Alassio, dove due giovani donne sono state fermate per furto aggravato in un negozio di ottica del centro cittadino. L’episodio si è verificato nella serata di ieri, quando le due sono state sorprese dagli agenti dopo la segnalazione della commessa del negozio.

La ricostruzione dei fatti secondo la Polizia di Stato

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, l’operazione ha preso il via in seguito a una chiamata al numero di emergenza 112, effettuata dalla commessa di un esercizio commerciale specializzato in ottica situato nel cuore di Alassio. La donna aveva notato la scomparsa di due paia di occhiali di marca, per un valore stimato di circa 1000 euro, e ha immediatamente allertato le forze dell’ordine.

Il modus operandi delle due giovani

Secondo la ricostruzione degli agenti, le responsabili sono due ragazze di 19 anni e 20 anni, entrambe di origine straniera. Le due sono entrate nel negozio con un piano ben preciso: mentre una distraeva la commessa, l’altra ha approfittato della situazione per impossessarsi degli occhiali esposti. Dopo aver compiuto il furto, si sono rapidamente allontanate dal negozio, sperando di farla franca.

L’intervento tempestivo della Polizia

La prontezza della commessa, che si è accorta quasi subito del furto e ha chiamato il 112, ha permesso agli agenti della Volante del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Alassio di intervenire in tempi rapidissimi. Le due giovani sono state individuate e fermate poco dopo l’accaduto, ancora nei pressi del centro cittadino. Gli agenti le hanno accompagnate presso gli uffici del Commissariato per gli accertamenti di rito.

Le conseguenze per le responsabili

Durante le verifiche, è emerso che una delle due donne aveva già precedenti specifici per reati analoghi. Nei suoi confronti è stato notificato il provvedimento di Foglio di Via Obbligatorio (F.V.O.), che le impedirà di tornare nel Comune di Alassio per un anno. Entrambe sono state denunciate all’Autorità Giudiziaria per furto aggravato.

Refurtiva recuperata e restituita

La refurtiva, costituita da due paia di occhiali firmati per un valore complessivo di circa 1000 euro, è stata interamente recuperata dagli agenti e restituita al legittimo proprietario. L’episodio si è concluso senza ulteriori conseguenze per il negozio, grazie alla tempestività dell’intervento delle forze dell’ordine e alla collaborazione della commessa.

Il contesto dei controlli sul territorio

L’operazione si inserisce nell’ambito dei servizi di prevenzione e controllo del territorio che la Polizia di Stato svolge quotidianamente per garantire la sicurezza dei cittadini e contrastare i fenomeni di furto e microcriminalità. Episodi come quello avvenuto ad Alassio dimostrano l’importanza della collaborazione tra cittadini e forze dell’ordine, fondamentale per assicurare una risposta rapida ed efficace alle situazioni di emergenza.

Precedenti e provvedimenti

La presenza di precedenti specifici a carico di una delle due giovani ha portato all’adozione di misure restrittive, come il Foglio di Via Obbligatorio, strumento previsto dalla legge per prevenire la reiterazione di reati da parte di soggetti già noti alle forze dell’ordine. La donna, residente in Piemonte, non potrà fare ritorno ad Alassio per un anno, come disposto dal provvedimento notificato dagli agenti.

Collaborazione tra cittadini e forze dell’ordine

L’episodio mette in luce l’efficacia della collaborazione tra cittadini e Polizia di Stato. La prontezza della commessa nel segnalare il furto e la rapidità dell’intervento degli agenti hanno permesso di risolvere la situazione in tempi brevi, restituendo la refurtiva e assicurando le responsabili alla giustizia.

Conclusioni

Il caso di Alassio rappresenta un esempio di come la sinergia tra cittadini e forze dell’ordine possa contribuire in modo determinante alla sicurezza della comunità. Grazie all’azione coordinata e tempestiva, è stato possibile recuperare la refurtiva e denunciare le responsabili, inviando un chiaro segnale di contrasto ai reati predatori sul territorio.

