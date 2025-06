Rubato lo stipendio a una donna di Crotone tramite SPID, soldi recuperati in extremis: come avviene la truffa

Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Grazie a un’operazione rapida e precisa, eseguita dalla Sezione Operativa per la Sicurezza Cibernetica Polizia Postale di Crotone, è stato possibile recuperare lo stipendio frodato a una cittadina crotonese. L’episodio è avvenuto il 23 maggio, quando la donna, come molti dipendenti pubblici in Italia, attendeva l’accredito del proprio stipendio. Tuttavia, il denaro non è mai arrivato, portando alla scoperta di una frode legata a una vulnerabilità del sistema SPID.

La scoperta della frode

Secondo quanto si legge sul sito della Polizia di Stato, la vicenda ha avuto inizio quando la donna ha notato che il suo stipendio non era stato accreditato. Insospettita, ha controllato il portale NoiPA, il sistema del MEF per il pagamento dei dipendenti pubblici, e ha scoperto che l’IBAN registrato non corrispondeva al suo. Dopo vari tentativi di bloccare il pagamento, ha contattato la Polizia Postale di Crotone.

L’intervento della Polizia Postale

Gli operatori della Sezione Operativa per la Sicurezza Cibernetica hanno rapidamente compreso che qualcuno aveva attivato fraudolentemente un account SPID, acquisendo l’identità digitale della donna e modificando l’IBAN sul sistema NoiPA. Immediatamente, gli investigatori hanno avviato le indagini, riuscendo a ricostruire i trasferimenti di denaro e a bloccare i conti coinvolti, salvando così lo stipendio della vittima.

Le indagini in corso

Le indagini proseguono per identificare gli autori delle condotte illecite. La tecnica utilizzata sfrutta una vulnerabilità del sistema SPID, che consente la creazione di più identità digitali valide per la stessa persona. I criminali, in possesso di dati anagrafici e foto di documenti d’identità, spesso ottenuti tramite phishing o acquistati nel dark web, riescono ad attivare un secondo SPID a nome della vittima.

Il rischio di un doppio SPID

Con queste credenziali parallele, gli hacker possono accedere a portali cruciali come NoiPA, INPS o l’Agenzia delle Entrate. Una volta dentro, modificano l’IBAN registrato, dirottando stipendi, pensioni o rimborsi fiscali verso i propri conti correnti. L’attivazione di un doppio SPID non blocca l’accesso del primo, motivo per cui il legittimo titolare non si accorge immediatamente del furto d’identità subito.

Consigli per proteggere la propria identità

Per evitare simili situazioni, è fondamentale non inviare foto di documenti e non comunicare i propri dati personali. Inoltre, è importante non cliccare su link allegati a e-mail e messaggi che potrebbero condurre a falsi siti. La prevenzione è la chiave per proteggere la propria identità digitale.

Fonte foto: IPA