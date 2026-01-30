Rubava dispositivi informatici in una scuola di San Bartolomeo in Galdo, guai per un dipendente dell'istituto
Dipendente scolastico denunciato a San Bartolomeo in Galdo per ricettazione: Carabinieri recuperano tre dispositivi rubati da una scuola.
Una denuncia e tre dispositivi informatici recuperati: questo il risultato di un’operazione dei Carabinieri a San Bartolomeo in Galdo, in provincia di Benevento, dove un dipendente scolastico è stato accusato di ricettazione dopo il ritrovamento di materiale sottratto a un istituto locale. L’intervento è stato condotto nell’ambito delle attività di prevenzione e repressione dei reati predatori ai danni delle scuole, come reso noto dalle forze dell’ordine.
Guai per un dipendente scolastico
Stando alle informazioni pubblicate sul sito dei Carabinieri i militari della Compagnia di San Bartolomeo in Galdo (Benevento) hanno portato avanti specifici servizi mirati a contrastare i furti e altri reati predatori che colpiscono gli istituti scolastici.
Durante questi controlli l’attenzione si è concentrata su un dipendente di una scuola locale, sospettato di essere coinvolto in episodi di ricettazione.
La scoperta in provincia di Benevento
I Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile, insieme ai colleghi della Stazione del centro fortorino, hanno effettuato un accurato controllo presso l’abitazione dell’uomo.
Nel corso della perquisizione sono stati trovati un iPad, un personal computer portatile e un tablet. Immediatamente, in collaborazione con il dirigente scolastico e il personale amministrativo dell’istituto, sono stati avviati gli accertamenti per verificare la provenienza dei dispositivi.
Accertamenti e denuncia
Gli approfondimenti hanno permesso di stabilire che i dispositivi informatici erano effettivamente mancanti dall’inventario della scuola.
Di conseguenza per il dipendente è scattata la denuncia a piede libero per il reato di ricettazione.
Restituzione del materiale e reazioni della scuola
Il materiale informatico recuperato è stato prontamente restituito all’istituto scolastico ed è risultato ancora funzionante.
Il dirigente ha espresso gratitudine ai Carabinieri, sottolineando l’importanza della collaborazione tra le forze dell’ordine e le scuole, un esempio positivo per i giovani studenti e un segnale concreto di legalità e sicurezza.
Il contrasto ai furti nelle scuole: un impegno quotidiano
Il Comando Provinciale dei Carabinieri di Benevento ha ribadito che la lotta contro il fenomeno dei furti negli istituti scolastici rappresenta una delle priorità operative.
L’attività di prevenzione e repressione dei reati predatori viene svolta quotidianamente con l’obiettivo di tutelare il patrimonio pubblico e garantire un ambiente sicuro per studenti e personale scolastico.
Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.