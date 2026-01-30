Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Una denuncia e tre dispositivi informatici recuperati: questo il risultato di un’operazione dei Carabinieri a San Bartolomeo in Galdo, in provincia di Benevento, dove un dipendente scolastico è stato accusato di ricettazione dopo il ritrovamento di materiale sottratto a un istituto locale. L’intervento è stato condotto nell’ambito delle attività di prevenzione e repressione dei reati predatori ai danni delle scuole, come reso noto dalle forze dell’ordine.

Guai per un dipendente scolastico

Stando alle informazioni pubblicate sul sito dei Carabinieri i militari della Compagnia di San Bartolomeo in Galdo (Benevento) hanno portato avanti specifici servizi mirati a contrastare i furti e altri reati predatori che colpiscono gli istituti scolastici.

Durante questi controlli l’attenzione si è concentrata su un dipendente di una scuola locale, sospettato di essere coinvolto in episodi di ricettazione.

La scoperta in provincia di Benevento

I Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile, insieme ai colleghi della Stazione del centro fortorino, hanno effettuato un accurato controllo presso l’abitazione dell’uomo.

Nel corso della perquisizione sono stati trovati un iPad, un personal computer portatile e un tablet. Immediatamente, in collaborazione con il dirigente scolastico e il personale amministrativo dell’istituto, sono stati avviati gli accertamenti per verificare la provenienza dei dispositivi.

Accertamenti e denuncia

Gli approfondimenti hanno permesso di stabilire che i dispositivi informatici erano effettivamente mancanti dall’inventario della scuola.

Di conseguenza per il dipendente è scattata la denuncia a piede libero per il reato di ricettazione.

Restituzione del materiale e reazioni della scuola

Il materiale informatico recuperato è stato prontamente restituito all’istituto scolastico ed è risultato ancora funzionante.

Il dirigente ha espresso gratitudine ai Carabinieri, sottolineando l’importanza della collaborazione tra le forze dell’ordine e le scuole, un esempio positivo per i giovani studenti e un segnale concreto di legalità e sicurezza.

Il contrasto ai furti nelle scuole: un impegno quotidiano

Il Comando Provinciale dei Carabinieri di Benevento ha ribadito che la lotta contro il fenomeno dei furti negli istituti scolastici rappresenta una delle priorità operative.

L’attività di prevenzione e repressione dei reati predatori viene svolta quotidianamente con l’obiettivo di tutelare il patrimonio pubblico e garantire un ambiente sicuro per studenti e personale scolastico.

