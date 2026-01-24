Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Furto aggravato continuato: questa l’accusa contestata a un uomo di 35 anni deferito all’Autorità Giudiziaria dalla Polizia di Stato a seguito di una serie di ammanchi registrati presso un’azienda della zona industriale di Ravenna. L’indagine è stata avviata dopo la denuncia presentata dal gestore dei distributori automatici, che aveva segnalato diversi episodi di sottrazione dell’incasso per un valore superiore a 1000 euro.

I furti nei distributori a Ravenna

La vicenda ha avuto inizio a dicembre, quando il titolare della società che installa e gestisce i distributori di cibi e bevande ha sporto querela per una serie di furti subiti presso un’azienda della zona industriale di Ravenna.

Gli episodi denunciati non erano isolati: già dall’estate si erano verificati diversi ammanchi di denaro dai distributori automatici per una somma complessiva superiore a 1000 euro.

La ricostruzione dei fatti

Gli agenti della Squadra Mobile hanno condotto un’accurata analisi degli orari in cui si sono verificati gli ammanchi, confrontandoli con i turni del personale interno ed esterno all’azienda.

Fondamentale si è rivelata anche la visione delle immagini di videosorveglianza, che ha permesso di restringere il cerchio dei sospetti.

L’identificazione del presunto responsabile

L’attività investigativa ha portato all’individuazione di un uomo di 35 anni, residente a Ravenna, che lavorava per una ditta esterna ma aveva accesso all’azienda grazie a contratti di manodopera stipulati tra le due società.

Approfittando della sua presenza in azienda per motivi di lavoro, l’uomo avrebbe agito soprattutto nelle ore serali e notturne sottraendo l’incasso giornaliero dei distributori automatici.

Le accuse e i precedenti

Al termine delle indagini la Squadra Mobile ha deferito il trentacinquenne all’Autorità Giudiziaria con l’accusa di furto aggravato continuato.

Dagli accertamenti è emerso che l’uomo aveva già dei pregiudizi di polizia per reati contro il patrimonio e contro la persona.

Il contesto e le reazioni

La vicenda ha destato particolare attenzione all’interno dell’azienda coinvolta, dove già da mesi si registravano episodi di furto ai danni dei distributori automatici ma non si riusciva a risalire al responsabile.

La collaborazione tra la società che gestisce i distributori e la Polizia di Stato si è rivelata decisiva per l’identificazione del presunto responsabile e per la ricostruzione dettagliata dei fatti.

