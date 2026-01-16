Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Un uomo di 42 anni è stato arrestato in flagranza di reato dopo essere stato sorpreso a rubare all’interno di una scuola secondaria di Venaria. L’uomo, già sottoposto all’obbligo di presentazione alla Polizia Giudiziaria, è stato fermato dai Carabinieri mentre si trovava nell’istituto “Lessona”. Secondo quanto si legge sul sito dei Carabinieri il soggetto è stato trovato in possesso di strumenti da scasso, denaro trafugato e chiavi di altre aule, mentre sono in corso ulteriori indagini su altri furti avvenuti in diversi istituti scolastici della città.

Arresto in flagranza all’interno di una scuola a Venaria

L’operazione si è svolta nella notte scorsa, quando i militari di Venaria (Torino) hanno sorpreso il 42enne mentre rovistava all’interno di un’aula dell’istituto di scuola secondaria di I° grado “Lessona”, situato in via Boccaccio 48.

L’uomo, già noto alle forze dell’ordine e sottoposto alla misura cautelare dell’obbligo di presentazione alla Polizia Giudiziaria, è stato arrestato in flagranza di reato.

Modalità di ingresso e refurtiva recuperata

Da un primo sopralluogo è emerso che il soggetto sarebbe entrato nell’edificio forzando una porta secondaria con un cacciavite.

Durante la perquisizione i Carabinieri hanno rinvenuto ulteriore materiale da scasso, 30 euro in monete sottratte dai distributori automatici presenti nei corridoi della scuola e diversi mazzi di chiavi appartenenti ad altre aule dell’istituto.

Collegamenti con altri furti nelle scuole della città

La vicenda si inserisce in un quadro più ampio di furti avvenuti negli ultimi mesi nelle scuole di Venaria. Nel corso della perquisizione domiciliare il 42enne è stato trovato in possesso di materiale informatico risultato oggetto di furti commessi il 13 gennaio in altri tre istituti scolastici della cittadina.

Gli investigatori stanno approfondendo la posizione dell’uomo per verificare eventuali collegamenti con questi episodi.

Precedenti e indagini in corso

L’uomo era già stato arrestato poco più di un mese fa per fatti analoghi: l’8 dicembre era stato infatti fermato per furto nelle scuole “Lessona” e “8 marzo”. Attualmente si trova in attesa di giudizio direttissimo a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.

La Procura di Ivrea, che coordina le indagini insieme ai Carabinieri di Venaria, sta lavorando per ricostruire eventuali altri episodi di furto avvenuti in diversi istituti scolastici della città a partire dal mese di novembre scorso.

