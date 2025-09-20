Rubava nelle case mascherato da Gigi D’Alessio, fermato a Castellammare un pugile di 26 anni

Laurea in Scienze della Comunicazione alla Sapienza e master in Giornalismo Digitale alla Pul di Roma, è giornalista professionista dal 2007. Ha lavorato come redattore in diversi quotidiani locali e, successivamente, ha ricoperto lo stesso ruolo per siti di informazione nazionali, per i quali ha anche seguito i canali social.

Un 26enne di Castellammare di Stabia usava una maschera di Gigi D’Alessio per rubare nelle case. L’uomo è stato fermato dai carabinieri dopo un lungo inseguimento. Oltre agli attrezzi da scasso, nell’auto sono state trovate alcune maschere raffiguranti il volto di Gigi D’Alessio usate per non farsi riconoscere dalle telecamere della videosorveglianza.

Arrestato un pugile di Castellammare di Stabia

A finire in manette è stato un pugile di 26 anni di Castellammare di Stabia, in provincia di Napoli.

Il giovane è stato intercettato nella notte tra venerdì e sabato in via Motta Casa dei Viri. A tradirlo un passamontagna da lui indossato, che ha attirato l’attenzione dei carabinieri, che lo hanno inseguito in auto.

In auto arnesi da scasso e tre maschere di Gigi D’Alessio

Il 26enne era alla guida di un’auto rubata con targa alterata. I militari lo hanno raggiunto in via Cupa Varano, dove è partito un inseguimento a piedi. I carabinieri lo hanno bloccato ma il giovane, facendo valere le sue doti da pugile, li ha colpiti diverse volte.

Nonostante ciò, il 26enne è stato neutralizzato dai carabinieri e arrestato. A quel punto è scattata l’immediata perquisizione nella Jeep poi risultata rubata. All’interno di una sacca i militari hanno trovato arnesi da scasso e alcune maschere di cartone raffiguranti il volto del cantante napoletano Gigi D’Alessio.

Sul retro delle maschere era presente anche una dedica pre-stampata con la scritta “Grazie per aver partecipato al mio evento”, la data del concerto e la firma del noto cantante.

A cosa servivano le maschere di Gigi D’Alessio

Per il pugile 26enne di Castellammare di Stabia (Napoli), A.I. le sue iniziali, è scattato l’arresto con le accuse di riciclaggio, ricettazione, resistenza e lesioni a pubblico ufficiale. Il materiale trovato nella borsa, incluse le maschere di Gigi D’Alessio, è stato posto sotto sequestro.

Con molta probabilità le maschere del cantante venivano utilizzate per non farsi riconoscere dalle telecamere di sorveglianza durante i furti. L’auto guidata dal giovane pugile è stata restituita al legittimo proprietario.

Il 26enne si trova in camere di sicurezza in attesa di giudizio.