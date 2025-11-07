Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Sette persone accusate a vario titolo di furto di auto e moto, estorsione, ricettazione e detenzione di droga ai fini di spaccio sono state raggiunte da provvedimenti cautelari emessi dal Gip di Termini Imerese ed eseguiti dai carabinieri di Monreale a Bagheria, Ficarazzi e Villabate. Nella stessa operazione sono indagate altre otto persone, alcune delle quali proprietari dei mezzi rubati che avrebbero ceduto alle richieste estorsive. Le indagini dei militari hanno individuato un gruppo di giovani che rubava auto e moto e poi chiedeva soldi ai proprietari con il metodo del cosiddetto “cavallo di ritorno“. I proprietari presentavano denuncia e poi ricontattavano i militari comunicando il ritrovamento delle auto. I derubati venivano contattati tramite profili social falsi, con richieste da 200 a 800 euro per restituire il mezzo rubato. Alcuni dei proprietari hanno accettato e pagato e per questo sono indagati.