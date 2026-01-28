Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Due arresti e un obbligo di dimora: questo l’epilogo di un’operazione condotta dalla Sezione Operativa della Compagnia di Rho contro una banda specializzata in furto aggravato e ricettazione. I provvedimenti sono stati eseguiti nelle prime ore del mattino del 19 gennaio su ordinanza del GIP di Milano nei confronti di cittadini rumeni accusati di aver messo a segno colpi per un valore di 200.000 euro ai danni di aziende di logistica e spedizione.

I furti tra il Milanese e il Varesotto

L’attività investigativa è partita dopo un furto avvenuto tra il 2 e il 3 novembre 2024 presso un’azienda di logistica di Lainate (MI). In quell’occasione ignoti avevano sottratto merce di vario tipo, tra cui profumi e cosmetici, per un valore stimato di 200.000 euro.

Il colpo era stato messo a segno utilizzando un furgone appena rubato presso la sede di una nota azienda di spedizione di Origgio (VA).

Il modus operandi: furti seriali e ricettazione

Le indagini hanno permesso di ricostruire il modus operandi del gruppo criminale, che agiva in modo sistematico e organizzato. Dopo aver sottratto la merce la banda provvedeva a stoccarla in box privati a Milano per poi smistarla tra diversi complici, italiani e stranieri, che si occupavano della ricettazione e della successiva rivendita.

Diversi altri soggetti sono infatti indagati in stato di libertà per la ricettazione della refurtiva.

Altri colpi contestati al gruppo

Oltre al furto di profumi e cosmetici a Lainate allo stesso gruppo sono stati contestati il furto di 200 friggitrici ad aria sottratte da un rimorchio in sosta presso il centro logistico di Landriano e un tentativo di furto presso una importante azienda di produzione di giocattoli e articoli per l’infanzia ad Arcore (MB).

I provvedimenti cautelari e la rete dei complici

Il GIP di Milano ha disposto la custodia cautelare in carcere per un cittadino rumeno di 50 anni e gli arresti domiciliari per una connazionale di 47 anni, entrambi indiziati di furto aggravato in concorso e ricettazione.

Un terzo indagato, di 40 anni e tuttora irreperibile, è stato sottoposto all’obbligo di dimora. Numerosi altri soggetti, italiani e stranieri, risultano indagati a piede libero per la ricettazione della merce destinata alla rivendita.

La refurtiva, infatti, veniva rapidamente smistata e rivenduta generando un notevole giro d’affari. La banda aveva preso di mira aziende di logistica e spedizione, colpendo in diversi comuni della provincia di Milano e oltre.

IPA