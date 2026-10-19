Rubavano rame dall'azienda di robotica a Rovigo per rivenderlo a un fornitore: due uomini denunciati

Giornalista professionista. Negli ultimi 16 anni ha ricoperto i ruoli di redattore, caposervizio e caporedattore per diverse testate locali e nazionali occupandosi di cronaca, cultura e sport. Attualmente direttore di una rivista di racconto sportivo

Due uomini italiani di 61 e 58 anni sono stati denunciati in stato di libertà a Rovigo con le accuse di furto aggravato e ricettazione. L’operazione è stata condotta dalla Squadra Mobile dopo che la direzione di un’azienda specializzata in automazione e robotica ha scoperto ingenti ammanchi di materiale. L’illecito ha fruttato un valore stimato di circa 25mila euro.

Furto di rame a Rovigo in un’azienda di robotica

Come riporta il comunicato della Polizia di Stato, l’intervento degli agenti della Questura di Rovigo è scattato a seguito delle indagini avviate dopo la segnalazione dei vertici aziendali.

Gli investigatori sono riusciti a ricostruire le condotte illecite portate avanti per diversi mesi.

Uno dei due indagati lavorava nell’impianto come addetto alla produzione ed era responsabile di un reparto che utilizzava grandi quantità di rame. Invece di destinare gli scarti e i componenti al corretto reimpiego previsto dai protocolli, l’uomo se ne appropriava indebitamente.

Il ruolo del fornitore infedele e i pagamenti in contanti

Il materiale sottratto veniva poi ceduto al secondo indagato, un fornitore esterno che aveva la possibilità di accedere liberamente nei locali della ditta. Quest’ultimo provvedeva a saldare le componenti in rame consegnando somme di denaro in contanti direttamente al dipendente.

L’attività investigativa ha permesso di cogliere i due in flagranza di reato proprio mentre avveniva uno degli scambi.

I controlli hanno dimostrato che il sistema andava avanti da tempo provocando un grave danno economico alla società.

IPA