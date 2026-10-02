Rubavano rimorchi carichi di merce ad Alessandria e rivendevano in Campania, 8 persone nei guai

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È di otto persone indagate e un danno patrimoniale di oltre 600.000 euro il bilancio di una vasta operazione dei Carabinieri che ha portato all’esecuzione di misure cautelari per furto, ricettazione e riciclaggio in concorso. L’ordinanza, emessa dal G.I.P. del Tribunale di Alessandria su richiesta della locale Procura, è stata eseguita nelle province di Milano, Varese, Lodi, Napoli e Pavia nelle prime ore del mattino.

Operazione coordinata dai Carabinieri: la fonte della notizia

Stando alle informazioni pubblicate sul sito dei Carabinieri, l’operazione ha visto la collaborazione tra il Nucleo Investigativo del Reparto Operativo e i Comandi Provinciali delle province coinvolte. Le forze dell’ordine hanno dato esecuzione a un’ordinanza di custodia cautelare che ha coinvolto otto persone, accusate a vario titolo di furto, ricettazione e riciclaggio in concorso.

Le indagini: come è stata scoperta la banda

Le indagini sono partite nel mese di giugno 2025, a seguito di un furto avvenuto nel piazzale di un’area di servizio a Alessandria. In quell’occasione, un semirimorchio e un container contenente pelli da lavorazione industriale, per un valore di circa 100.000 euro, erano stati sottratti. Da questo episodio, gli inquirenti hanno ricostruito l’operatività di un gruppo criminale specializzato nel furto di trattori stradali, semirimorchi e container carichi di merci di varia natura nelle province di Alessandria, Novara e Pavia.

Il modus operandi della banda

Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, il gruppo agiva utilizzando motrici stradali anch’esse provento di furto, sulle quali venivano applicate targhe contraffatte o alterate per eludere i controlli delle forze dell’ordine. I mezzi venivano poi impiegati per agganciare e sottrarre i rimorchi in sosta, spesso carichi di prodotti di valore. La refurtiva veniva successivamente trasportata verso l’area campana, dove veniva immessa sul mercato illecito, causando un danno patrimoniale complessivo stimato in oltre 600.000 euro.

L’esecuzione delle misure cautelari

Durante l’operazione, i Carabinieri hanno eseguito l’ordinanza di custodia cautelare nei confronti di otto persone. Due di queste sono state condotte in carcere, mentre una terza, localizzata in Romania e appena rientrata in Italia, è stata sottoposta agli arresti domiciliari con l’applicazione del braccialetto elettronico. Gli arrestati sono stati trasferiti nelle case circondariali di Busto Arsizio e Milano San Vittore.

Sequestri e materiale rinvenuto

Nel corso delle perquisizioni, le forze dell’ordine hanno sequestrato attrezzi da scasso, uno scanner multifrequenza, una microcamera a sonda e 10.000 euro in contanti. Questi strumenti erano presumibilmente utilizzati per commettere i furti e per eludere i controlli durante le operazioni di ricettazione e riciclaggio della merce rubata.

Il danno economico e le province coinvolte

L’attività criminale della banda ha interessato principalmente le province di Alessandria, Novara e Pavia, con la refurtiva che veniva poi trasferita nell’area di Napoli per essere riciclata e venduta illegalmente. Il danno economico complessivo è stato stimato in oltre 600.000 euro, una cifra che testimonia la pericolosità e l’organizzazione del gruppo smantellato dai Carabinieri.

IPA