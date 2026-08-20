Ruben Martin scomparso da Fano, preoccupazione dei familiari per il 59enne svanito nel nulla

Giornalista pubblicista esperto del mondo dello sport e della politica, scrive anche di attualità ed economia. Laureato in Scienze della Comunicazione, muove i primi passi nelle redazioni sportive di Palermo per poi trasferirsi a Milano e lavorare per importanti testate.

Sono giorni di apprensione quelli vissuti dalla famiglia di Ruben Martin, 59enne di origini argentine scomparso da due settimane da Fano, in provincia di Pesaro e Urbino. Martin, che ha fatto perdere ogni traccia di sé dal 6 agosto, è stato cercato in lungo e in largo, ma le ricerche non avrebbero dato i frutti sperati. Il compagno, sui social, ha ipotizzato che l’uomo potrebbe non essersi allontanato volontariamente in quanto avrebbe lasciato a casa effetti personali e, soprattutto, non si sarebbe mai separato dalla sua cagnolina.

Apprensione per Ruben Martin

Alto 190 centimetri, di corporatura media, capelli biondo ramato e occhi verdi. Questo l’identikit di Ruben Martin, 59enne scomparso dal 6 agosto a Fano.

Da due settimane parenti e amici non hanno più notizie di lui e la preoccupazione è tanta.

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L’apprensione si fa grande soprattutto perché, come riferito dal compagno, l’ipotesi è che Martin possa essersi allontanato di casa non per propria volontà.

Le segnalazioni dopo la scomparsa

L’uomo, secondo quanto ricostruito, si sarebbe allontanato a piedi dal quartiere Sassonia nella mattinata. Sarebbe stato visto alla foce del Metauro, altri hanno segnalato la sua presenza in centro a Pesaro.

Altre segnalazioni sarebbero arrivate da Acqualagna, dove un uomo ha detto di aver visto una persona compatibile con l’identikit di Martin che gli avrebbe chiesto indicazioni per raggiungere Farneta.

L’appello del compagno

Luca Ravanelli, compagno del 59enne, esclude possa trattarsi di una sparizione frutto di atto volontario dell’uomo.

“Lo escludo perché ha lasciato le luci accese a casa, i condizionatori accesi e la sua cagnolina”, ha raccontato.

L’appello dell’uomo è chiaro: “Chiunque possa avere notizie chiami il 112 o l’avvocata Elena Fabbri”.

Le parole dell’avvocata sulla scomparsa di Martin

Sui social la stessa Elena Fabbri, avvocata incaricata dalla famiglia di Ruben Martin, ha chiesto più volte la massima diffusione della foto del 59enne.

Sotto al post della legale sono arrivati numerosi messaggi di amici e conoscenti che hanno descritto l’uomo come una persona squisita, incapace di fare del male e che parla perfettamente l’italiano.