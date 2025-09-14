Rubio in visita a Netanyahu, insieme al Muro del Pianto: “Segno della forza dell’alleanza tra Usa e Israele”

Giornalista professionista specializzata in cultura e ambiente, si occupa anche di cronaca, attualità e politica. Inizia il suo percorso nel mondo della carta stampata, per poi impugnare la telecamera e raccontare l’attualità su social e tg nazionali.

Il Segretario di Stato degli Stati Uniti d’America, Marco Rubio, si trova in missione diplomatica in Israele. Il viaggio dell’esponente Usa è iniziato con l’incontro con il premier Benjamin Netanyahu e una simbolica preghiera di fronte al Muro del Pianto di Gerusalemme. Per il leader d’Israele, è un gesto atto a ribadire l’alleanza con gli Stati Uniti.

Marco Rubio in visita al Muro del Pianto

Prima tappa ufficiale del viaggio di Marco Rubio in Israele è stato il Muro Occidentale, noto come Muro del Pianto.

Il Segretario di Stato Usa si è recato a Gerusalemme assieme a Benjamin Netanyahu e a Mike Huckabee, ambasciatore statunitense in Israele.

ANSA L’incontro tra Marco Rubio e Benjamin Netanyahu

Gli uomini, con la tradizionale kippa sul capo, hanno pregato di fronte al Muro del Pianto, così come le loro consorti, nell’area riservata alle donne.

Tutti i visitatori hanno firmato il libro ufficiale del luogo sacro ebraico per poi proseguire per un tour dei tunnel al di sotto del quartiere musulmano della Città Vecchia.

Netanyahu: “L’alleanza con gli Stati Uniti è forte”

Per Benjamin Netanyahu, la visita di Rubio è stata “testimonianza della continuità e della forza dell’alleanza israelo-americana”.

Un’intesa, ha affermato il primo ministro ai giornalisti, “forte e durevole quanto le pietre del Muro Occidentale che abbiamo appena toccato”.

Netanyahu ha infine aggiunto che “sotto la presidenza di Donald Trump e del segretario Rubio, questa alleanza non è mai stata così forte e lo apprezziamo profondamente”.

Gli obiettivi della missione Usa

Poco prima di partire, Marco Rubio aveva dichiarato che l’obiettivo principale della missione sarebbe stato capire con precisione quale sia la strategia israeliana su Gaza.

La Casa Bianca ha inoltre intenzione di valutare le conseguenze dell’attacco di Israele contro Hamas a Doha.

L’attacco nel territorio degli Emirati Arabi Uniti potrebbe infatti sancire la fine degli Accordi di Abramo tra Usa, Emirati e Israele.

L’ultimo, più importante nonché delicato, tema che Rubio si troverà ad affrontare con Netanyahu è quello riguardante la Cisgiordania.

Indiscrezioni raccolte da Axios ipotizzano l’intenzione del premier israeliano di annettere alcune aree della West Bank.

La volontà di annessione arriva in risposta ai recenti riconoscimenti dello Stato di Palestina da parte dei membri Onu. Una controreazione che il capo della diplomazia americana aveva già ipotizzato.