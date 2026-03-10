Ruby non si presenta al processo per estorsione a Berlusconi, Karima El Mahroug assente "per allattare"

Giornalista pubblicista, esperto di media, scrive di cronaca, politica e attualità. Laureato in comunicazione alla Sapienza, si è affermato come autore e conduttore di TG e programmi giornalistici. Collabora con diverse redazioni online, emittenti televisive e radiofoniche.

Al tribunale di Monza prosegue il processo per tentata estorsione a Silvio Berlusconi che vede imputata l’ex concorrente del Grande Fratello Giovanna Rigato. Assenti in aula le testimoni Ruby e Barbara Guerra, in aula ascoltati psichiatra, fotografo e la madre dell’imputata. L’appuntamento successivo è ad aprile, quando Giovanna Rigato dovrebbe essere interrogata in aula.

La tentata estorsione a Berlusconi

Al tribunale di Monza è tornato in aula il processo che vede imputata l’ex concorrente del Grande Fratello Giovanna Rigato con l’accusa di tentata estorsione ai danni di Silvio Berlusconi. La vicenda, che riguarda fatti risalenti al 2016, ruota attorno a una presunta richiesta di denaro avanzata dalla donna all’ex presidente del Consiglio durante un incontro nella residenza di Villa San Martino ad Arcore.

Secondo l’ipotesi della Procura, Rigato avrebbe chiesto inizialmente circa 500mila euro, cifra che sarebbe poi salita fino a un milione, sostenendo di aver subito un danno d’immagine a causa del suo coinvolgimento nelle indagini legate alle cosiddette “cene eleganti”.

L’ex premier avrebbe interrotto nel frattempo i contributi economici che, secondo gli investigatori, le venivano versati con regolarità fino a quel momento.

Ruby assente al processo

Nel corso dell’udienza erano attese diverse testimoni citate dalla difesa. Tra queste Karima El Mahroug, conosciuta come Ruby, figura centrale nelle vicende giudiziarie che negli anni scorsi hanno coinvolto Berlusconi. La trentatreenne, residente a Genova, non si è però presentata davanti ai giudici, facendo sapere di non poter comparire perché diventata madre per la seconda volta a dicembre, ed attualmente impegnata nell’allattamento.

Per giustificare l’assenza ha inviato al tribunale un certificato medico. Secondo quanto emerso, Ruby avrebbe comunque potuto decidere di avvalersi della facoltà di non rispondere, essendo coinvolta in procedimenti collegati come il processo Ruby ter.

Assente l’imputata Giovanna Rigato, difesa dagli avvocati Corrado Viazzo e Stefano Gerunda. Non si è presentata nemmeno Barbara Guerra, anche lei tra le frequentatrici delle serate di Arcore e indicata come testimone dalla difesa. Stando a quanto riferito in aula, la donna risulta residente all’estero e non è stata rintracciata nonostante i tentativi di contatto tramite il suo avvocato.

Le nuove testimonianze

Nel corso dell’ultima udienza sono stati sentiti alcuni testimoni indicati dalla difesa. Uno psichiatra ha illustrato una perizia redatta tra il 2013 e il 2014 sulla situazione clinica di Rigato. Secondo la relazione, gli attacchi di panico manifestati dalla donna sarebbero stati collegati allo stress provocato dall’enorme esposizione mediatica legata alle indagini sul caso Ruby.

In aula ha parlato anche un fotografo che aveva lavorato con Rigato nel 2011. Il testimone ha raccontato che, dopo l’esplosione dello scandalo mediatico, alcune riviste avevano proposto nuovi servizi fotografici proprio sfruttando la notorietà acquisita con il caso Ruby. La donna, però, avrebbe rifiutato le proposte perché desiderava allontanarsi da quell’ambiente e temeva ripercussioni sulla propria vita privata e sulla crescita del figlio.

Durante il dibattimento è stata ascoltata anche la madre di Giovanna Rigato. La donna ha ricordato un episodio risalente al 2009, quando la figlia avrebbe ricevuto una telefonata da Berlusconi mentre si trovava in vacanza con lei a Creta. Secondo il racconto della testimone, l’ex premier le avrebbe chiesto se fosse stata contattata dai giornalisti per la vicenda Ruby, assicurandole che, in caso di necessità, avrebbe potuto contare sul suo aiuto.

La madre ha inoltre descritto le difficoltà psicologiche attraversate dalla figlia dopo l’esplosione dello scandalo mediatico: insonnia, forte ansia e agitazione. Sempre secondo la testimonianza resa in aula, la donna avrebbe avuto anche un contratto con Mediaset che sarebbe stato interrotto dopo il clamore mediatico legato all’inchiesta.

Da quel momento sarebbero iniziati i problemi di salute e gli attacchi di panico. La madre ha aggiunto che la figlia, stanca di percepire un compenso mensile senza lavorare o con impegni molto ridotti, avrebbe deciso di chiedere un riconoscimento economico al presidente.