Rudy Guede rinviato a giudizio per violenza sessuale, dall'omicidio di Meredith Kercher ai guai con l'ex

Rudy Guede, unico condannato per l’omicidio di Meredith Kercher, è stato rinviato a giudizio con l’accusa di violenza sessuale contro la sua ex. La prima udienza si terrà il 4 novembre prossimo. Prima della discussione, Guede ha chiesto di essere interrogato per ribadire la sua versione, come già fatto durante le indagini, nel 2023.

Rudy Guede sarà processato per violenza sessuale

Il giudice per l’udienza preliminare del tribunale di Viterbo ha deciso di rinviare a giudizio Rudy Guede, accusato dalla sua ex fidanzata, una 24enne residente nella città del Lazio, di violenza sessuale. L’avvocato di Guede ha dichiarato:

Prendiamo atto della decisione del giudice e ci difenderemo in aula. Il mio assistito ha categoricamente rifiutato il rito abbreviato perché vogliamo portare in aula molti testimoni per poter spiegare come sono andati veramente i fatti.

ANSA Rudy Guede nel 2008, al processo per l’omicidio di Meredith Kercher

Guede ha deciso di chiedere di essere nuovamente interrogato dal pubblico ministero, per ribadire la sua versione dei fatti. Una richiesta avanzata anche nel 2023, anno a cui risale l’accusa.

Le indagini su Rudy Guede

Era infatti l’estate del 2023 quando la ex fidanzata di Guede, una ragazza di Viterbo di 24 anni, ha denunciato il 38enne per violenza sessuale. Le indagini sono proseguite nei mesi successivi.

La prima udienza del processo si terrà a novembre, mentre sul rinvio a giudizio è arrivato anche il commento di Amanda Knox, che fu accusata e assolta nell’ambito del caso dell’omicidio di Meredith Kercher, per cui Guede fu condannato:

Spero che le persone prestino attenzione e non permettano ancora una volta a questo assassino dimenticato di sottrarsi alla responsabilità dei suoi crimini

L’omicidio di Meredith Kercher

Per la giustizia italiana, Rudy Guede ha partecipato all’omicidio di Meredith Kercher. Lui, Amanda Knox e Raffaele Sollecito andarono a processo insieme, ma solo Guede scelse il rito abbreviato. Fu condannato, senza dibattimento, a 16 anni di carcere per concorso in omicidio e violenza sessuale.

Knox e Sollecito scelsero invece il rito ordinario. Furono condannati in primo grado e assolti in appello, ma la Cassazione annullò la sentenza. Il processo fu ripetuto, portò a un’ulteriore condanna dei due, ma la Cassazione li assolse perché le prove non erano sufficienti.

Secondo i risultati dei processi, Guede, condannato per un reato “in concorso”, uccise Meredith Kercher aiutando altre persone, che però non sono Knox e Sollecito e non sono mai state individuate.