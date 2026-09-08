Rula Jebreal insulta deputato afroamericano Hakeem Jeffries, "scimmia dell'Aipac": cos'è la lobby israeliana

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La giornalista palestinese naturalizzata italiana Rula Jebreal ha definito il capo di minoranza Democratico al Congresso degli Stati Uniti Hakeem Jeffries una “scimmia dell’Aipac“, una grande lobby politica israeliana statunitense. Jeffries è afroamericano ed è stato il primo deputato nero a ricoprire la carica di leader di minoranza nella storia degli Usa. Jebreal si è poi scusata per il termine utilizzato.

Cosa ha detto Rula Jebreal

Durante una puntata del podcast The Left Hook, la giornalista Rula Jebreal ha attaccato il leader di minoranza Democratico al congresso Hakeem Jeffries, perché tra i suoi finanziatori comparirebbe la lobby israeliana Aipac:

“È una persona divisiva. È un robot, una scimmia dell’Aipac” ha detto Jebral.

ANSA

Hakeem Jeffries è un deputato Democratico afroamericano, il primo membro del congresso nero a ricoprire questa carica.

Gli attacchi e le scuse

Jebreal è stata subito attaccata per quanto detto, sia negli Usa, sia in Italia, dove Daniele Capezzone ha incalzato la giornalista durante un suo intervento al Tg4.

“Se fosse capitato a parti invertite in Italia avrebbe capitanato girotondi, proteste, interrogazioni parlamentari, no?” ha dichiarato il direttore del Tempo.

Jeberal si è poi scusata, dichiarando a sua volta in un messaggio: “Sono disgustata e inorridita dal fatto che Hakeem Jeffries stia accettando denaro da Aipac in mezzo al genocidio di Israele in Palestina. Detto questo, un termine che ho usato per descriverlo era inappropriato e offensivo e non dovrebbe essere mai usato. Mi scuso incondizionatamente“.

Cos’è l’Aipac

L’Aipac è la più grande lobby politica pro-Israele negli Stati Uniti. Negli Usa le lobby politiche sono legali e fanno parte del modo in cui i politici finanziano le proprie campagne elettorali.

L’Aipac, fino al 2023, godeva di un supporto maggioritario e trasversale ai due partiti, Democratico e Repubblicano.

Dopo il 7 ottobre 2023, la risposta di Israele agli attacchi di Hamas ha però fatto cambiare radicalmente il modo in cui la popolazione statunitense vede Israele e, di conseguenza, l’Aipac.

Durante le primarie per le prossime elezioni di metà mandato di novembre, l’Aipac ha provato più volte a sostenere candidati pro-Israele, soprattutto nel Partito Democratico, dove sta nascendo una corrente di sinistra estremamente critica del governo di Tel Aviv.