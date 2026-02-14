Rula Jebreal nei file di Epstein citata 24 volte ma non c'è alcun coinvolgimento nei festini, inviti a eventi
Il nome di Rula Jebreal compare negli Epstein files: la giornalista viene citata in alcuni inviti inviati al finanziere morto suicida
C’è anche il nome di Rula Jebreal negli ormai celebri Epstein files, la grande mole di documenti che riguardano il finanziere morto suicida in cella a New York nel 2019. La giornalista viene citata 24 volte in alcune mail di inviti a eventi pubblici o privati, girati all’imprenditore dalla sua pr. Nessun coinvolgimento nei festini per l’attivista proPal.
Rula Jebreal negli Epstein files
Da mesi gli Epstein files sono scandagliati per trovare in essi nomi, dati e scoop. Dalla valanga di carte è spuntato anche il nome di Rula Jebreal, giornalista e intellettuale palestinese (con cittadinanza italiana), nota per le sue battaglie per la Palestina e per la difesa dei diritti delle donne.
Il suo nome però c’entra poco con il finanziere americano: viene citata, infatti, solo in inviti a eventi pubblici o privati giunti all’imprenditore dalla sua pr in quelle che sembrano una sorta di mailing list, ossia lunghe liste di destinatari cui viene esteso l’invito a partecipare a determinati happening.
Perché la giornalista è nelle carte del finanziere
Il nome di Rula Jebreal compare ventiquattro volte negli Epstein files e sempre in liste di partecipanti a gala e cerimonie. Spesso la donna è appaiata nei documenti a quello che era allora il suo compagno, ossia il regista Julian Schnabel.
Come Epstein, i due venivano invitati a serate e proiezioni in giro per il mondo come quella del film “Miral”, diretto proprio da Schnabel e tratto dal romanzo autobiografico di Jebreal. Altri inviti rivolti alla coppia e al finanziere erano quelli per eventi legati al Festival di Cannes o a party glamour tenuti per esempio sull’isola di Saint Barth.
Sui propri canali social, Rula Jebreal ha commentato così questo suo coinvolgimento: “Epstein era un’operazione di ricatti sessuali israeliani…le email mostrano lui e i suoi sodali che mirano ad aiutare lo stato genocidario israeliano. L’unico motivo per cui cercano di infangare chi denuncia lo scandalo è perché hanno ricevuto direttive della mafia filoisraeliana. La rete criminale filo-Israele mira a distruggere e infangare coloro che non possono comprare o ricattare”.
La ricostruzione
A inviare questi inviti ad Epstein e a introdurlo nel mondo del cinema era la sua pr Peggy Siegal.
Come riporta LaPresse, il finanziere si era affidato alla newyorchese per ricostruire la propria immagine dopo la condanna a 13 mesi per induzione alla prostituzione minorile.
Jeffrey Epstein è morto suicida in cella a New York nel 2019 e alcuni documenti a lui legati, noti come Epstein files, sono diventati ormai di dominio pubblico: in essi sono citati tanti personaggi dei più disparati ambienti.