Rula Jebreal nei file di Epstein citata 24 volte ma non c'è alcun coinvolgimento nei festini, inviti a eventi

C’è anche il nome di Rula Jebreal negli ormai celebri Epstein files, la grande mole di documenti che riguardano il finanziere morto suicida in cella a New York nel 2019. La giornalista viene citata 24 volte in alcune mail di inviti a eventi pubblici o privati, girati all’imprenditore dalla sua pr. Nessun coinvolgimento nei festini per l’attivista proPal.

Rula Jebreal negli Epstein files

Da mesi gli Epstein files sono scandagliati per trovare in essi nomi, dati e scoop. Dalla valanga di carte è spuntato anche il nome di Rula Jebreal, giornalista e intellettuale palestinese (con cittadinanza italiana), nota per le sue battaglie per la Palestina e per la difesa dei diritti delle donne.

Il suo nome però c’entra poco con il finanziere americano: viene citata, infatti, solo in inviti a eventi pubblici o privati giunti all’imprenditore dalla sua pr in quelle che sembrano una sorta di mailing list, ossia lunghe liste di destinatari cui viene esteso l’invito a partecipare a determinati happening.

Perché la giornalista è nelle carte del finanziere

Il nome di Rula Jebreal compare ventiquattro volte negli Epstein files e sempre in liste di partecipanti a gala e cerimonie. Spesso la donna è appaiata nei documenti a quello che era allora il suo compagno, ossia il regista Julian Schnabel.

Come Epstein, i due venivano invitati a serate e proiezioni in giro per il mondo come quella del film “Miral”, diretto proprio da Schnabel e tratto dal romanzo autobiografico di Jebreal. Altri inviti rivolti alla coppia e al finanziere erano quelli per eventi legati al Festival di Cannes o a party glamour tenuti per esempio sull’isola di Saint Barth.

Sui propri canali social, Rula Jebreal ha commentato così questo suo coinvolgimento: “Epstein era un’operazione di ricatti sessuali israeliani…le email mostrano lui e i suoi sodali che mirano ad aiutare lo stato genocidario israeliano. L’unico motivo per cui cercano di infangare chi denuncia lo scandalo è perché hanno ricevuto direttive della mafia filoisraeliana. La rete criminale filo-Israele mira a distruggere e infangare coloro che non possono comprare o ricattare”.

La ricostruzione

A inviare questi inviti ad Epstein e a introdurlo nel mondo del cinema era la sua pr Peggy Siegal.

Come riporta LaPresse, il finanziere si era affidato alla newyorchese per ricostruire la propria immagine dopo la condanna a 13 mesi per induzione alla prostituzione minorile.

Jeffrey Epstein è morto suicida in cella a New York nel 2019 e alcuni documenti a lui legati, noti come Epstein files, sono diventati ormai di dominio pubblico: in essi sono citati tanti personaggi dei più disparati ambienti.