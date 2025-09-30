Rula Jebreal non si fida del piano Usa per Gaza di Donald Trump e Netanyahu: i dubbi sull'esercito di Israele

Giornalista pubblicista esperto di cultura, sport e cronaca, scrive anche di attualità, politica e spettacolo. Laureato in Scienze della Comunicazione, inizia a collaborare con testate locali di Benevento per poi passare a testate nazionali, per le quali si è occupato principalmente di approfondimenti sportivi e culturali. Lavora anche come editor.

La giornalista Rula Jebreal giudica il piano Usa per Gaza credibile solo se Israele ne attua tutte le fasi, in primis il ritiro dell’Idf: “il punto più problematico”. La bozza presentata da Donald Trump e Benjamin Netanyahu prevede scambio ostaggi/prigionieri, smilitarizzazione, aiuti, governance tecnocratica palestinese sotto un Consiglio di pace e percorso verso la statualità.

Rula Jebreal sul piano Usa per Gaza

Nel corso di un’intervista rilasciata a La Stampa, la giornalista Rula Jebreal ha messo in guardia sul piano Usa per Gaza attribuito a Donald Trump e accolto da Benjamin Netanyahu: la criticità non è la firma, ma l’implementazione.

Per Jebreal, senza un impegno verificabile di Israele a rispettare tutte le fasi, l’accordo rischia di restare lettera morta: “La parte più spigolosa e più problematica è quella del ritiro dell’esercito israeliano. Ho seri dubbi che questo avverrà“.

Per Jebreal quindi la parte più complessa riguarda il ritiro dell’esercito israeliano in otto fasi, anche considerando che la precedente tregua si è bloccata proprio su questo passaggio. A suo giudizio, in passato Netanyahu avrebbe accettato cessate il fuoco senza implementarne le fasi successive.

Cosa prevede l’accordo tra Donald Trump e Benjamin Netanyahu

L’accorso prevede 20 punti: cessate il fuoco immediato, la restituzione di tutti gli ostaggi da parte di Hamas entro 72 ore e, a seguire, il rilascio da parte di Israele di 250 ergastolani palestinesi e 1.700 detenuti di Gaza post 7 ottobre.

Previsto ritiro graduale dell’Idf, smilitarizzazione, ricostruzione e invio massiccio di aiuti. Governance temporanea a un comitato tecnocratico palestinese sotto un “Consiglio di pace” internazionale presieduto da Trump, con tra gli altri Tony Blair. In prospettiva, statualità palestinese a riforme concluse.

La bozza prevede inoltre amnistia per i membri di Hamas che depongono le armi o lasciano la Striscia con passaggio sicuro, invio “immediato” di aiuti e ripristino di servizi essenziali, nascita di una forza internazionale di stabilizzazione (Isf) che collabori con Israele ed Egitto sui confini. Israele non occuperà né annetterà Gaza, resterà solo una presenza perimetrale finché la minaccia terroristica non sarà neutralizzata.

I timori su Israele

Jebreal insiste però sul coinvolgimento diretto dei palestinesi nella gestione di Gaza: “Israele deve capire che i palestinesi devono essere al centro di questa proposta”, evidenziando l’opposizione di Netanyahu all’Autorità nazionale palestinese come soggetto della transizione, temendo che strutture alternative possano escludere la popolazione locale, alimentando instabilità.

Secondo Jebreal, la bozza ricalca una proposta avanzata nel 2024 dal ministro giordano Ayman Safadi, sostenuta da 58 Paesi arabi e musulmani: fine della guerra, Gaza demilitarizzata, Hamas fuori dal governo, sicurezza per Israele e percorso verso lo Stato palestinese.

La giornalista nota anche un ripensamento rispetto alla narrativa della “Gaza Riviera”, chiarendo che lo stesso Trump si è reso conto “con l’espansione del conflitto, della pericolosità e della non fattibilità dei sogni rispetto a quel progetto o all’annessione di Gaza”. Per Jebreal, Hamas potrebbe accettare molti punti, ma il rischio è un nuovo stallo sull’attuazione.