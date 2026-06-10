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Un arresto per furto in abitazione aggravato, questo il bilancio di un intervento della Polizia a Prato, dove un uomo è stato sorpreso in flagranza di reato nelle prime ore del 7 giugno. L’operazione è stata resa possibile grazie a una segnalazione tempestiva e all’intensificazione dei controlli predisposti per la stagione estiva.

L’intervento a Prato

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, l’episodio si è verificato nelle prime ore del mattino, quando una donna, proprietaria di un appartamento, ha allertato il 112 NUE dopo essere stata svegliata da rumori sospetti provenienti da un’altra stanza della sua abitazione.

Gli agenti dell’U.P.G.S.P. della Questura di Prato, già presenti nella zona grazie ai servizi di controllo intensificati per l’estate, sono intervenuti rapidamente e hanno sorpreso l’uomo mentre si aggirava ancora all’interno dell’immobile.

La fuga e l’arresto

Il malvivente ha tentato di fuggire a piedi attraverso il resede condominiale, ma il pronto intervento delle volanti ha impedito ogni via di scampo.

Gli agenti sono riusciti a bloccarlo e a procedere all’arresto in flagranza di reato, ponendo così fine al tentativo di furto.

La perquisizione e la refurtiva

Durante la perquisizione personale, la Polizia ha rinvenuto gioielli e denaro contante che erano stati sottratti poco prima dall’abitazione.

Dopo il riconoscimento formale, l’intera refurtiva è stata restituita alla legittima proprietaria, che aveva dato l’allarme.

Indagini e tentativi precedenti

Gli approfondimenti investigativi, supportati dall’analisi dei sistemi di videosorveglianza cittadini, hanno permesso di accertare che l’uomo aveva già tentato altri assalti in diversi appartamenti della stessa zona nelle ore precedenti.

La serialità delle azioni è stata così confermata dagli elementi raccolti dagli inquirenti.

Convalida dell’arresto e provvedimenti

Al termine delle procedure di rito e dopo la compiuta identificazione presso gli Uffici della Questura, l’arresto è stato convalidato dall’Autorità Giudiziaria.

Contestualmente, è stata applicata nei confronti dell’uomo la misura cautelare del divieto di dimora nella provincia di Prato.

IPA