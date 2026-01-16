Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Un uomo è stato arrestato per tentato furto aggravato e porto d’armi non consentito durante un intervento della Polizia di Stato di Rimini nelle prime ore del 16 gennaio 2026. Il soggetto, un cittadino italiano già noto alle forze dell’ordine per numerosi precedenti, è stato fermato dopo essere stato sorpreso nei pressi di un’attività commerciale grazie alla segnalazione di una residente. L’uomo è stato condotto in Questura e sottoposto a misura di prevenzione amministrativa.

Un arresto per furto e armi a Rimini

L’operazione si è svolta nella notte tra il 15 e il 16 gennaio 2026, quando una pattuglia delle Volanti è intervenuta in Viale Pascoli a Rimini in seguito a una chiamata di emergenza.

Una donna, residente nello stesso stabile dell’attività commerciale presa di mira, aveva segnalato rumori sospetti provenienti dal locale sottostante.

L’intervento della Polizia e la dinamica dei fatti

Secondo quanto ricostruito dagli agenti la segnalazione è arrivata intorno alle 4.17 del mattino. Le Volanti si sono precipitate sul posto raccogliendo subito le testimonianze degli abitanti del palazzo.

Questi ultimi hanno riferito di aver notato un individuo entrare e uscire rapidamente dal locale commerciale per poi darsi alla fuga. Gli agenti, seguendo le indicazioni fornite, hanno individuato il sospetto che, alla vista della Polizia, ha tentato di scappare ma è stato prontamente raggiunto e bloccato.

La perquisizione e il materiale rinvenuto

Durante la perquisizione personale e del mezzo utilizzato dal fermato, una bicicletta, gli agenti hanno trovato una torcia probabilmente impiegata per cercare merce o denaro da sottrarre.

Nel cestino della bicicletta è stato rinvenuto anche un coltello, mentre successivamente è stato trovato uno scalpello in metallo compatibile con i segni di effrazione riscontrati sulla porta d’ingresso del locale.

Tutti questi elementi hanno contribuito a rafforzare il quadro indiziario a carico dell’uomo.

I danni e la conferma del proprietario

Il proprietario dell’attività commerciale, contattato dagli agenti, ha confermato la presenza di danni ai lucchetti e i segni di effrazione sulla porta d’ingresso.

Questi riscontri hanno permesso di attribuire al fermato la responsabilità del tentato furto aggravato, oltre al porto di armi per cui non è ammessa licenza.

L’arresto e le misure di prevenzione

Alla luce dei fatti accertati il cittadino italiano, già gravato da numerosi reati contro il patrimonio, è stato condotto in Questura e tratto in arresto.

In attesa del rito direttissimo previsto per la mattinata, nei suoi confronti è stata disposta anche la misura di prevenzione amministrativa dell’Avviso Orale del Questore, provvedimento adottato dall’Ufficio Anticrimine della Questura di Rimini.

IPA