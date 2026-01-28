Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Due cittadini italiani, già noti alle forze dell’ordine, sono stati fermati nella notte per tentato furto aggravato in concorso. L’operazione è stata condotta dalla Polizia di Stato di Modena dopo la segnalazione di alcuni residenti che avevano udito rumori sospetti. I due uomini sono stati sorpresi mentre cercavano di forzare dei furgoni parcheggiati in strada Del Naviglio. Il provvedimento è stato convalidato dal Giudice per le indagini preliminari, che ha disposto il divieto di dimora per uno degli arrestati.

Tentato furto a Modena

L’intervento è avvenuto nella notte di ieri, intorno all’una, quando la Squadra Volante è stata allertata da una chiamata al 112 NUE.

Alcuni residenti della zona di strada Del Naviglio avevano segnalato rumori insoliti provenienti dalla strada, facendo scattare l’allarme e l’immediato intervento delle forze dell’ordine.

Giunti sul posto, gli agenti hanno individuato due uomini intenti ad armeggiare attorno a un furgone cassonato parcheggiato tra due vetture. Alla vista delle Volanti i sospetti hanno tentato la fuga in direzioni opposte. Il 58enne è stato bloccato immediatamente, mentre il 25enne ha cercato di far perdere le proprie tracce scavalcando diverse recinzioni tra le abitazioni. Tuttavia anche lui è stato raggiunto e fermato poco dopo in strada Albareto.

I rilievi sul posto e il materiale sequestrato

Durante il sopralluogo gli agenti hanno rinvenuto un flessibile nei pressi del furgone cassonato che presentava evidenti segni di effrazione, in particolare la forzatura della portiera anteriore lato guida.

Nelle vicinanze un altro furgone risultava aperto e a terra erano sparsi numerosi attrezzi da cantiere. Su un’autovettura riconducibile ai due indagati sono stati trovati, oltre alla refurtiva consistente in alcuni attrezzi da cantiere del valore di circa 700 euro, due paia di forbici lunghe 15 cm, uno scalpello e una torcia.

Le accuse e i provvedimenti giudiziari

Per questi motivi i due uomini sono stati arrestati per tentato furto aggravato in concorso e denunciati anche per porto di armi od oggetti atti ad offendere.

Nella mattinata odierna il Giudice per le indagini preliminari ha convalidato l’arresto e disposto nei confronti del 58enne la misura cautelare del divieto di dimora a Modena.

Inoltre il Questore ha emesso il foglio di via obbligatorio dal Comune per entrambi gli indagati, a seguito dell’attività istruttoria svolta dalla Divisione Anticrimine.

