Russell Brand accusato di violenza sessuale da altre 6 donne, in carcere sarebbe nel mirino di altri detenuti

Giornalista pubblicista. Laureato in Comunicazione, per anni si è occupato di sport e spettacolo. Scrive anche di attualità, cronaca e politica. Ha collaborato con importanti testate e programmi radio e tv, a livello nazionale e locale.

Russell Brand ha ricevuto nuove accuse di violenza sessuale. L’attore britannico, già condannato a dieci anni e mezzo di carcere per lo stupro di una giovane fan e gli abusi su altre tre vittime, è stato accusato di molestie e comportamenti predatori da altre sei donne. L’ex comico, diventato una star del web, è attualmente detenuto nel carcere di Wandsworth a Londra.

Le nuove accuse contro Russell Brand

A rivelare le nuove accuse è stata un’inchiesta condotta dal Times e dal Sunday Times. Russell Brand è accusato di aver avuto rapporti sessuali con una donna senza il suo consenso e di essersi poi scusato. I giornali hanno anche riferito che l’attore avrebbe continuato ad avere rapporti sessuali con un’altra donna anche dopo che lei gli aveva chiesto di smettere perché le faceva male.

Le nuove accuse nei confronti di Russell Brand non potevano essere rese pubbliche prima della conclusione del procedimento penale che l’ha visto protagonista, per evitare di pregiudicare il corso degli eventi.

Stando a quanto reso noto dai quotidiani, Brand è stato contattato per un commento tramite i suoi rappresentanti legali dopo la condanna di lunedì. Il suo avvocato avrebbe dichiarato che avrebbe preso in considerazione un “ricorso ingiuntivo”, ma non ha risposto in alcun modo alle accuse. L’attore, in precedenza, ha negato ogni addebito, affermando che tutte le sue relazioni sono state consensuali.

La condanna contro Russell Brand

Nei giorni scorsi Brand è stato condannato a più di 10 anni di carcere dopo essere stato riconosciuto colpevole di stupro ai danni di una fan di 21 anni e di aggressione sessuale nei confronti di tre donne in episodi distinti tra il 2004 e il 2009.

L’attore è stato assolto da altre due accuse di stupro e da un’accusa di tentata aggressione sessuale.

Russell Brand verso il trasferimento in un altro carcere

Russell Brand è attualmente detenuto nel carcere di Wandsworth a Londra, ma potrebbe essere trasferito per ragioni di “sicurezza”.

Secondo quanto reso noto da The Sun, l’attore divenuto un guru sul web potrebbe essere condotto nel penitenziario di massima sicurezza di Wakefield, nel nord dell’Inghilterra, dove l’anno scorso è stato ucciso il cantante pedofilo Ian Watkins.

Una fonte ha commentato così l’ipotesi di trasferimento: “Attraverserà un periodo molto difficile“.