Russell Brand condannato a 10 anni e mezzo di carcere per stupro e violenze: portato via davanti alla moglie

Giornalista pubblicista, si concentra sulla politica e la geopolitica, scrive anche di economia e ambiente. Laureata in Editoria e Scrittura presso La Sapienza di Roma, ha iniziato a scrivere per una testata impegnata sui diritti civili, prima di lavorare in diverse testate di attualità.

Arriva la conferma della condanna a 10 anni e 6 mesi di carcere per Russell Brand. L’attore è stato riconosciuto colpevole di stupro e violenza sessuale. Prima di emettere la sentenza il giudice ha ripercorso i dettagli dei crimini commessi, citando le dichiarazioni delle tre vittime. Verso la fine della sua dichiarazione, il giudice ha descritto Brand come un predatore sessuale. Questi avrebbe sussurrato “Ti amo” alla moglie mentre veniva portato via.

Brand è stato condannato a 10 anni

Russell Brand, attore e conduttore televisivo, è stato condannato a 10 anni e 6 mesi per stupro e violenza sessuale. Il giudice che ha emesso la sentenza ha voluto ripercorrere i crimini dell’attore, citando le tre vittime e raccontando Brand come di “un’arroganza sconcertante” durante gli attacchi.

Secondo il giudice, l’entourage spesso assecondava il suo comportamento definito “deplorevole“, e verso la fine della sua dichiarazione ha anche aggiunto che persone come Russell Brand sono da considerarsi predatori sessuali.

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La pronuncia finale è un invito a ricordare che le donne “qualunque cosa indossino, ovunque vadano, qualunque cosa bevano conservano il diritto di dire no e di chiedere giustizia ai tribunali penali quando i predatori sessuali come lei, Russell Brand, agiscono senza il loro consenso”.

Proseguono le indagini

Il processo, durato quattro settimane, ha condannato il comico e presentatore colpevole di un’accusa di stupro e tre di aggressione sessuale. Sarebbe stato invece assolto da altre due accuse di stupro e dall’accusa di tentata aggressione sessuale.

La Polizia Metropolitana ha però confermato che Brand è sotto indagine per altre accuse di stupro. Diverse le vittime che hanno parlato in tribunale, raccontando Russell Brand come un predatore sessuale senza rimorso. Una ha dichiarato: “Spero solo che non gli sia permesso di fare del male ad altre donne”.

La difesa della star ha tentato di sostenere che ormai fosse “una persona profondamente diversa” e ha affermato che la moglie sta vivendo una “devastazione totale” a seguito delle condanne.

Le parole alla moglie

È proprio di fronte alla moglie che Brand è stato condannato in maniera definitiva per l’accusa di stupro e le tre per aggressione sessuale. I giornalisti presenti in aula hanno notato, come riporta l’Hollywood Reporter, che Laura Brand scuoteva la testa mentre una delle vittime leggeva la sua dichiarazione sull’impatto che il reato ha avuto sulla sua persona.

L’avvocato di Brand ha voluto sottolineare come la coppia stia “lottando” per capire come spiegare a uno dei loro figli, di 10 anni, cosa sia successo.

Dopo la lettura della condanna, Russell Brand avrebbe sussurrato un “Ti amo” alla moglie Laura mentre veniva portato via.