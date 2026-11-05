Russell Brand condannato per uno stupro risalente al 2009 e altre 3 aggressioni sessuali: rischia il carcere

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L’attore, comico e doppiatore britannico Russel Brand è stato giudicato colpevole di uno stupro e tre episodi di violenza sessuale, avvenuti tra il 2005 e il 2009. È stato invece scagionato da altre due accuse di stupro. La sua sentenza arriverà la prossima settimana, ma la polizia di Londra ha già annunciato di aver avviato una nuova inchiesta nei suoi confronti per altre due accuse di stupro.

Russel Brand giudicato colpevole per stupro e violenza sessuale

L’accusa più grave per cui Brand è stato condannato risale al 2009 ed è quella di stupro, quando l’attore avrebbe violentato una giovane fan dopo averla conosciuta a un evento all’Hammersmith Apollo, un teatro di Londra.

I casi di violenza sessuale, invece, sono quasi tutti legati ad ambiti lavorativi. Le vittime di Brand lavoravano a MTV, in una radio londinese e per Channel 4, una rete televisiva pubblica britannica.

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Brand è stato invece riconosciuto non colpevole per altre due accuse di stupro. Dopo il giudizio della giuria, toccherà al giudice emettere la sentenza, che non arriverà prima di lunedì 9 novembre.

La nuova indagine contro Russel Brand

Poco dopo la sentenza, la Metropolitan police, la forza di polizia che si occupa della città di Londra, ha annunciato che sarebbe in corso una nuova inchiesta su Brand per altri due casi di stupro.

Brand sarebbe già stato interrogato a riguardo: “Sono stati trasmessi i fascicoli alla Procura della Corona in relazione a entrambe le denuncianti. Gli investigatori restano in stretto contatto con i pubblici ministeri mentre le indagini proseguono e vengono svolte ulteriori attività investigative”, ha spiegato un portavoce al Guardian.

Chi è Russel Brand

Brand è molto conosciuto soprattutto nel Regno Unito, dove ha iniziato la sua carriera come presentatore di programmi televisivi e radiofonici di grande successo. Tra il 2010 e il 2012 ha anche partecipato ad alcuni film di Hollywood.

Tra il 2010 e il 2011 è stato sposato con la cantante Katy Perry, mentre dal 2017 è sposato con la blogger scozzese Laura Gallacher.

La carriera di Brand è stata spesso accompagnata da controversie. Nel 2009 era stato licenziato dalla BBC per alcune telefonate scherzo e insulti a un attore britannico.

Nel 2010 venne arrestato con l’accusa di aver aggredito un paparazzo all’aeroporto di Los Angeles. Le accuse di stupro e violenza sessuale arrivarono nel 2023. Brand si è sempre dichiarato innocente, sostenendo che i rapporti avuti con le vittime fossero stati consensuali.