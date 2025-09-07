Russia attacca nella notte l'Ucraina con mille droni, tra i morti anche un bambino: in fiamme auto e palazzi

Giornalista esperto di politica e attualità, attento anche ai temi economici e alle dinamiche del mondo dello spettacolo. Dopo due lauree umanistiche e il Master in critica giornalistica, lavora e collabora con diverse testate e realtà editoriali nazionali

Vasto attacco della Russia sull’Ucraina nella notte. Colpite 16 città con circa mille droni. Due i morti causati dai bombardamenti tra cui un bambino. A Kiev sono andati a fuoco tre edifici. Un incendio è scoppiato in un piano di un palazzo amministrativo nel quartiere di Pechersk, dove si trovano gli edifici governativi, tra cui il Consiglio dei ministri.

Attacco della Russia, mille droni sull’Ucraina

Intorno alle ore 6 (ora locale), sono stati attivati gli allarmi aerei in tutte le regioni ucraine. L’Aeronautica militare di Kiev ha segnalato la presenza di molteplici raggruppamenti di droni in quasi tutte le zone del Paese.

A Odessa i droni hanno colpito infrastrutture civili e edifici residenziali. Lo ha fatto sapere il governatore regionale Oleh Kiper che ha reso noto che l’attacco russo ha provocato diversi incendi.

Il presidente del Consiglio di difesa della città, Oleksandr Vilkul. Kryvyi Rih, ha spiegato che missili e droni hanno colpito tre punti della città, abbattendosi sui “trasporti e sulle infrastrutture urbane”.

A Zaporizhia il governatore regionale Ivan Federov ha riferito che è stato colpito un edificio usato come officina nell’area industriale della città.

The Kiev Independent scrive che gli attacchi hanno provocato almeno due vittime, tra cui un bimbo.

Peskov: “Dialogo difficile”

“La risoluzione della situazione in Ucraina richiede un dialogo difficile con le differenti parti in causa”, ha dichiarato il portavoce del Cremlino, Dmitrij Peskov, in un’intervista alla Tass nel corso dell’Eastern Economic Forum a Vladivostok.

Peskov ha rimarcato che “il dialogo futuro” con Kiev “è ancora piuttosto difficile”.

L’attacco di droni russi ha colpito anche edifici residenziali della capitale. Il sindaco di Kiev Vitalii Klitschko ha dichiarato che i detriti di un drone hanno colpito tre edifici residenziali a più piani nel quartiere Sviatoshynskyi di Kiev e un altro nel quartiere Darnytskyi, provocando incendi. Segnalate anche auto andate a fuoco.

Droni ucraini colpiscono su Zaporizhzhia

Droni ucraini hanno colpito il tetto del centro di addestramento della centrale nucleare di Zaporizhzhia, senza causare danni gravi né un aumento dei livelli di radiazioni, ha reso noto sabato l’amministrazione russa dell’impianto in Ucraina.

L’attacco si è verificato a circa 300 metri da un’unità reattore, ha aggiunto l’amministrazione in una nota su Telegram.

“Questo centro è unico nel suo genere: ospita l’unico simulatore al mondo di una sala reattore in scala reale, di fondamentale importanza per la formazione del personale”, si legge nel comunicato.

La centrale, la più grande d’Europa con sei reattori, non è in funzione, ma ha bisogno comunque di energia per mantenere freddo il combustibile nucleare.

“I limiti di sicurezza operativa non sono stati violati e i livelli di radiazioni rimangono normali”, ha concluso l’amministrazione.