Russia contro Meloni dopo la difesa dell'Ucraina e le critiche all'accordo Usa sul gasolio: "Non è affar suo"

Giornalista professionista. Negli ultimi 16 anni ha ricoperto i ruoli di redattore, caposervizio e caporedattore per diverse testate locali e nazionali occupandosi di cronaca, cultura e sport. Attualmente direttore di una rivista di racconto sportivo

La Russia risponde a muso duro a Giorgia Meloni dopo le critiche della premier all’accordo sul gasolio tra Stati Uniti e Mosca. “Prima di tutto non sono affari suoi. Secondo, tornare alla frase uno”, ha detto la portavoce del ministero degli Esteri russo, Maria Zakharova, commentando le parole pronunciate da Meloni al Senato, dove aveva anche ribadito il pieno sostegno all’Ucraina.

Russia contro Meloni dopo le critiche all’accordo sul gasolio

Come riporta ANSA, a cui Zakharova ha affidato la replica, la premier era intervenuta a Palazzo Madama in vista del Consiglio europeo di Bruxelles del 15 e 16 ottobre.

Meloni aveva definito l’intesa annunciata da Donald Trump dopo la telefonata con Vladimir Putin “una scelta che considero molto rischiosa”.

Secondo la premier, l’impennata del prezzo dei carburanti “è dovuta soprattutto alla guerra in Iran, non al conflitto in Ucraina”: per questo “il risultato di questa scelta è dubbio, mentre i rischi sono chiari”.

Tra i rischi ha elencato “una legittimazione per Mosca mentre le sue bombe continuano a cadere sulle città ucraine”, nuove entrate per finanziare la guerra e “un implicito indebolimento della leva sanzionatoria”.

L’accordo, annunciato da Trump il 9 ottobre, prevede la fornitura immediata di oltre 300mila tonnellate di gasolio russo e la sospensione temporanea delle sanzioni Usa sul diesel di Mosca.

Meloni e l’Ucraina, lo stallo e la strage di Kramatorsk

Nel suo intervento Meloni ha rivendicato la linea del governo: lo stallo sul campo “non è caduto dal cielo: lo hanno costruito il coraggio degli ucraini e il sostegno dell’Occidente, Italia compresa”.

Per la premier quello stallo resta “l’unico strumento efficace che abbiamo per portare la Russia a un tavolo negoziale serio”.

Ha poi accusato Mosca di colpire “sempre più duramente la popolazione civile”, citando centrali elettriche, ospedali e “l’orrenda strage di Kramatorsk”.

Accordo sul gasolio, il grazie di Zelensky e la protesta di Futuro Nazionale

Le parole della premier sono state apprezzate da Volodymyr Zelensky, che su X l’ha ringraziata per il sostegno e per una posizione chiara, che riconosce chi è l’aggressore.

Di segno opposto la reazione di Futuro Nazionale, che ha organizzato un flash mob davanti a Montecitorio con lo striscione “Gasolio, dall’accordo Usa-Russia un’unica lezione – Ora tocca all’Italia”.

“Siamo molto colpiti in negativo”, ha detto il capogruppo Edoardo Ziello, secondo cui “serve un accordo con la Russia sui carburanti”.

“Giorgia Meloni va nella direzione opposta e questo è sicuramente un problema per noi”, ha aggiunto Laura Ravetto, annunciando battaglia in Aula.