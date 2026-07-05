Russia minaccia la Polonia, il Cremlino invita a riflettere sulla propria sicurezza se produce droni per Kiev

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La Russia minaccia la Polonia tramite il portavoce del Cremlino Dmitrij Peskov. Il politico russo, in un’intervista ha affermato che “Varsavia farebbe bene a riflettere sulla propria sicurezza” se produce droni destinati all’Ucraina che poi “vengono lanciati contro di noi”.

La minaccia della Russia alla Polonia

Il portavoce del Cremlino, Dmitrij Peskov, in un’intervista al programma russo Vesti, ripreso dalla Tass, ha detto che la Polonia “ha già messo a punto sul proprio territorio la produzione di droni destinati all’Ucraina”.

Il ministero della Difesa russo “ha già pubblicato gli indirizzi di tali impianti”, ha aggiunto spiegando che per questo motivo “Varsavia farebbe bene a riflettere sulla propria sicurezza”.

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Nella stessa intervista, Peskov ha definito “racconti horror” le ipotesi “ormai troppo diffuse sui media occidentali” riguardanti una possibilità di attacco della Russia al territorio polacco.

Tuttavia, il portavoce del Cremlino ha insistito nel sottolineare che “non ha nulla di buono” il fatto che in Polonia “si trovino molte imprese che producono droni, i quali poi vengono lanciati contro di noi e attaccano i nostri militari”.

“In ogni caso ha senso che ci pensino“, ha affermato ribandendo il suggerimento a pensare alla loro sicurezza.

La produzione polacca di droni

Mosca avrebbe preso di mira le infrastrutture industriali e militari del governo polacco, accusato di sostenere in modo sempre più pervasivo la difesa dell’Ucraina attraverso canali di fornitura tecnologica avanzata.

La Russia starebbe attentamente monitorando, anche tramite l’intelligence, le mosse di Varsavia e conoscerebbe l’attività e “gli indirizzi” degli impianti polacchi.

L’affermazione di Peskov su questo punto sembrerebbe una vera minaccia contro Varsavia.

L’apertura della Russia agli Usa

Intanto, in vista del vertice Nato, il presidente russo Vladimir Putin ha avuto una telefonata durata un’ora e 25 minuti con il presidente Donald Trump, nella quale avrebbe ricordato al tycoon l’invito permanente a visitare la Russia.

Nell’intervista al programma Vesti, Peskov ha affermato anche che Steven Witkoff e Jared Kushner, inviati del presidente statunitense Donald Trump “sono attualmente impegnati”, ma “quando avranno più tempo libero, saranno sempre i benvenuti a Mosca”.

Nel colloquio tra lo zar e l’inquilino della Casa Bianca, Putin avrebbe ribadito la disponibilità di Mosca a una soluzione diplomatica del conflitto in Ucraina basata sugli approcci russi e ha espresso la speranza che i negoziati tra Stati Uniti e Iran portino a soluzioni a lungo termine reciprocamente accettabili per il conflitto.