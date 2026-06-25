Rutte segnala 500 aerei Usa partiti da basi italiane, i sospetti di Meloni su Trump e i numeri che non tornano

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Le dichiarazioni del segretario generale della Nato Mark Rutte sul numero di aerei partito dalle basi italiane durante le operazioni militari in Medio Oriente hanno dato adito a varie teorie. Esiste il sospetto che si tratti di una “vendetta” di Trump per lo screzio con Meloni, ma potrebbe essersi trattato anche di un tentativo, seppur mal riuscito, di riavvicinare Italia e Usa da parte di Rutte.

Cosa è successo: le dichiarazioni di Rutte e i rapporti Italia-Usa

Nella giornata di ieri 24 giugno il segretario generale della Nato Mark Rutte ha dichiarato, in un’intervista a Fox News, che durante le operazioni militari contro l’Iran, dalle basi italiane erano partiti più di 500 aerei militari statunitensi.

Dichiarazioni che smentivano quelle della Difesa italiana, che aveva più volte ribadito nei mesi scorsi di aver negato l’autorizzazione all’aviazione statunitense di usare le basi nel nostro Paese per operazioni militari.

Queste dichiarazioni sono arrivate in un momento di grande tensione tra Usa e Italia, dopo gli scontri tra Trump e Meloni a seguito delle dichiarazioni del presidente statunitense sulla foto dei due scattata al G7 in Francia.

Trump, nei successivi scontri con Meloni, aveva rinfacciato all’Italia di non aver aiutato abbastanza gli Usa durante la guerra in Iran.

La teoria del “tranello”

Le dichiarazioni del segretario generale della Nato hanno messo Meloni in difficoltà. L’opposizione ha subito attaccato il Governo, con il leader del Movimento 5 Stelle Giuseppe Conte che ha accusato l’esecutivo di aver mentito e di aver violato la Costituzione.

Tutti i principali organi di stampa italiani hanno riportato dello stupore di Meloni alle dichiarazioni di Rutte e di un sospetto. Il segretario della Nato, molto vicino a Trump, avrebbe rilasciato quelle dichiarazioni proprio per conto del presidente degli Usa, come ripicca per gli scontri dei giorni scorsi.

Il Ministero della Difesa ha subito chiarito che gli aerei che sono transitati dalle basi italiane durante la guerra in Iran sono stati 200, non 500, e tutti per ragioni di manutenzione, quindi mai coinvolti in operazioni attive in Iran.

Il tentativo di riavvicinamento di Rutte

Meloni ha quindi telefonato a Rutte per chiarirsi. I due hanno sempre avuto un buon rapporto da quando l’ex primo ministro dei Paesi Bassi è segretario della Nato.

Dopo questa chiamata è subito arrivata una rettifica da parte della Nato, che si è allineata alle posizioni del Governo italiano, facendo “tornare” il conteggio degli aerei statunitensi.

L’interpretazione più diffusa delle parole di Rutte, ora, è quella di un maldestro tentativo di riavvicinare Meloni e Trump, mostrando l’impegno dell’Italia e della Nato nel sostenere gli Usa anche durante le operazioni in Iran.

Le conseguenze di politica interna sarebbero quindi state non volute. L’Iran ha comunque approfittato della vicenda, accusando l’Italia di aver preso parte direttamente alla guerra.