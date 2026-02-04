Ryan Routh condannato all'ergastolo per il tentato omicidio di Donald Trump al golf club di Palm Beach

Giornalista professionista, napoletano trapiantato a Milano, si occupa di cronaca, attualità, cultura pop e sport. Dopo una laurea in Comunicazione e un master in Giornalismo, ha lavorato per diversi siti e redazioni. Oltre al web, ha avuto esperienze anche in tv e in radio

Ryan Routh è stato condannato all’ergastolo per il tentato omicidio di Donald Trump del settembre del 2024. L’allora candidato alla presidenza Usa era stato salvato da un agente dei servizi segreti, intervenuto giusto in tempo, dopo aver notato l’uomo che si era appostato in un angolo di un campo da golf a West Palm Beach, in Florida.

Ryan Routh condannato all’ergastolo

È arrivata la condanna per Ryan Routh: all’uomo che ha tentato di assassinare Donald Trump è stato comminato l’ergastolo da parte del giudice distrettuale statunitense Aileen Cannon. A riportarlo è Associated Press.

Nella sentenza si sottolinea come i crimini dell’uomo “giustifichino innegabilmente l’ergastolo” e come lo stesso avesse pianificato il tentato assassinio per mesi – aveva scritto anche una lettera in cui diceva di voler uccidere Trump – mostrando una volontà di uccidere chiunque si fosse messo sulla sua strada, senza poi esprimere alcun rimorso.

Il tentato omicidio di Donald Trump

Non è stata accolta la richiesta della difesa che aveva chiesto una condanna a 27 anni di carcere: all’imputato è stata invece comminato il carcere a vita.

I fatti risalgono al 15 settembre 2024 quando, al Trump International Golf Club di West Palm Beach, in Florida, Routh si era presentato sul posto, vestito con una tuta da cecchino, aveva caricato un colpo nel suo fucile militare illegalmente detenuto e lo aveva puntato verso il presidente Trump e la sua scorta.

L’omicidio fu sventato da un agente dei servizi segreti che aveva notato l’assalitore e lo aveva intercettato prima che potesse sparare. L’agente aveva notato una canna di un fucile uscire dai cespugli e aveva sparato in quella direzione, colpendo Routh.

Il processo e il precedente

Quasi sessantenne, Ryan Routh aveva deciso di difendersi da solo al processo a settembre quando fu dichiarato colpevole di tutti e cinque i capi d’accusa, incluso il tentato assassinio di un importante candidato alla presidenza.

Allora, al momento della lettura del verdetto, l’uomo tentò di pugnalarsi al collo con una penna. Per i giudici è stata dirimente la premeditazione del suo gesto che, oltre alla lettera scritta di suo pugno in cui annunciava di voler uccidere il tycoon, era stata confermata anche dal fatto che aveva offerto 150mila dollari a chiunque fosse riuscito a eliminare il futuro Potus.

Il tentativo di omicidio ai danni di Trump a meno di due mesi da quella che sarà poi la sua rielezione a presidente non fu l’unico durante la campagna elettorale del 2024: in precedenza infatti a Butler, in Pennsylvania, il membro del partito Repubblicano era stato colpito da un proiettile durante un comizio.