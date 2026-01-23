Ryan Wedding arrestato dall'Fbi, dalle Olimpiadi al narcotraffico: c'era una taglia da 15 milioni di dollari

Giornalista pubblicista dal 2012. Laureata in Lettere Moderne con esperienze sul web, in radio e tv nazionali. Appassionata di cronaca e politica

È stato arrestato dall’FBI Ryan Wedding, 44enne narcotrafficante di origine canadese. Era uno dei dieci super ricercati e su di lui c’era una taglia di 15 milioni di dollari. Nel 2002 aveva partecipato alle Olimpiadi di Salt Lake City nella squadra di snowboard del Canada. Soprannominato El Jefe, aveva creato una rete tra Stati Uniti e Messico per l’importazione di cocaina.

Chi è Ryan Wedding

Prima di diventare El Jefe, Ryan Wedding risultava essere un atleta proveniente da una “buona famiglia”, dedito allo studio e allo sport.

A 15 anni vinse la sua prima gara e diventò un nazionale del Canada.

Aveva partecipato, nel 2002, alle Olimpiadi Salt Lake City nella squadra di snowboard del suo Paese.

Nella gara dello slalom gigante parallelo maschile si era classificato al 24esimo posto.

Dopo questo risultato, ritenuto probabilmente poco soddisfacente, si è ritirato dalla carriera agonistica.

Era considerato un vero talento dagli addetti ai lavori.

L’addio allo sport e il trasferimento a Vancouver

Come riporta TorontoLife, dopo le Olimpiadi si trasferì a Vancouver per studiare alla Simon Fraser University.

Lì si appassionò al body building e trasformò il suo corpo trovando succesivamente lavoro come buttafuori nei club della zona della città canadese.

In quei locali, venne a contatto con il mondo di membri di gang.

Due anni dopo, aprì un’attività in una proprietà rurale a Maple Ridge.

L’ascesa criminale

L’ascesa criminale di Ryan Wedding sembra essere una tipica storia da serie tv.

Era di proprietà di un suo amico che la chiamava Eighteen Carrot Farms, ma la vera coltivazione era la cannabis e Ryan Wedding la produceva in serie in un magazzino in loco.

Il 22 settembre 2006, la polizia canadese fece irruzione nella proprietà e rinvenne un mix di cannabis essiccata e piante vive per un valore stimato di 10 milioni di dollari, oltre a un fucile da caccia e numerose munizioni.

Due anni dopo, Ryan Wedding inizia ad inserirsi nei primi giri di traffico di cocaina in Canada.

Colto in un blitz, viene arrestato e trascorre 17 mesi in carcere.

Ritornò in libertà nel dicembre 2011 e in poco tempo si affermò come narcotrafficante di alto livello trasportando centinaia di chili cocaina via mare.

Quattro anni dopo, si scoprì che Ryan Wedding aveva costruito una rete di contatti che gli ha permesso di trafficare sostanze stupefacenti anche in Messico e in Colombia.

Divenne così El Jefe e entrò nella lista dei narcotrafficanti più pericolosi al mondo.

L’arresto di Ryan Wedding

Durante l’attuale amministrazione Trump, con la scelta di intensificare la lotta al narcotraffico, l’arresto di Ryan Wedding è sembrato più vicino, fino a concretizzarsi il 23 gennaio.

Decisivo sarebbe stato Andrew Clark, suo uomo di fiducia arrestato nel 2024.

Pentito, ha deciso di svelare tutte gli affari di El Jefe.