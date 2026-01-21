Ryanair replica a Elon Musk con 100 mila biglietti a prezzi ridotti, "ringraziate quel grande idiota"

Giornalista pubblicista. Laureato in Comunicazione, per anni si è occupato di sport e spettacolo. Scrive anche di attualità, cronaca e politica. Ha collaborato con importanti testate e programmi radio e tv, a livello nazionale e locale.

Prosegue lo scontro tra Elon Musk e il CEO di Ryanair, Michael O’Leary. Dopo il rifiuto della compagnia area di installare Starlink, Musk aveva lanciato un sondaggio-provocazione: “Dovrei acquistare Ryan Air e mettere al comando qualcuno il cui vero nome è Ryan?”. Ryanair ha ora deciso di mettere in vendita 100 mila biglietti a prezzi ridotti: “Non ringraziate noi, ringraziate quel grande ‘IDIOTA'”.

Ryanair ha messo in vendita 100 mila biglietti a prezzi ridotti

Ryanair ha annunciato di aver messo in vendita 100 mila biglietti aerei a prezzi ridotti per i mesi di febbraio, marzo e aprile. “Non ringraziate noi. Ringraziate quel grande ‘IDIOTA’“, si legge nell’annuncio. Un altro passaggio recita: “Disponibile solo per Elon Musk e tutti gli altri idioti su X. Prenota oggi prima che lo faccia Musk”.

Lo scontro con Elon Musk è diventato, quindi, una campagna pubblicitaria della compagnia aerea. Nella nota con cui se ne dà annuncio è possibile leggere un ulteriore attacco: “Musk sa anche meno della proprietà di una compagnia aerea di quanta ne sappia di aerodinamica degli aerei”.

Come è nata la polemica tra Elon Musk e il CEO di Ryanair

Lo scontro tra Elon Musk e il CEO di Ryanair, Michael O’Leary, è nato dal rifiuto della compagnia aerea di installare a bordo Starlink, il servizio di internet satellitare a banda larga creato da SpaceX.

Diversi vettori aerei stanno trattando con Elon Musk per avere Starlink e l’azienda ha già chiuso accordi con Lufthansa, Qatar Airways e United Airlines.

Ryanair ha deciso di rifiutare, ritenendo l’investimento non strategico per l’azienda. O’Leary ha spiegato: “Non crediamo che i nostri passeggeri siano disposti a pagare per il wifi su un volo che in media dura un’ora”.

La scelta di Ryanair è stata contestata fin da subito da Elon Musk, secondo cui questo rifiuto porterà a un calo della clientela per la compagnia aerea.

Il sondaggio-provocazione di Elon Musk su Ryanair

In seguito al rifiuto di Ryanair di installare Starlink a bordo dei suoi aerei, Elon Musk ha lanciato un sondaggio-provocazione sul suo social network X.

Musk ha chiesto agli utenti: “Dovrei acquistare RyanAir e mettere al comando qualcuno il cui vero nome è Ryan?”.

Il 76,5% dei votanti ha selezionato l’opzione “Sì”.

Il tweet polemico di Ryanair contro Elon Musk

Nella giornata di lunedì 19 gennaio l’account su X di Ryanair aveva risposto al post di un utente, che chiedeva “Qual è la propaganda a cui non credi?”.

La replica della compagnia aerea è stata: “Il wi-fi sugli aerei”.