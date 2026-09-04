Ryanair, voli invernali tagliati per il caro cherosene: ne saltano 10 mila in quattro mesi, tratte a rischio

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Ryanair annuncia un nuovo record di passeggeri e, allo stesso tempo, una revisione al ribasso dei propri obiettivi. Dopo il mese di agosto 2026, dove il vettore aereo ha superato i 120 mila voli, nei prossimi mesi l’intenzione è quella di tagliarne almeno 10mila. L’operazione è resa necessaria dall’aumento del costo del cherosene, che rischia di non poter essere coperto durante il periodo invernale, quello tradizionalmente più scarico per la compagnia.

Ryanair taglia 10mila voli in Europa

In una nota sui dati di traffico rilasciata il 2 settembre 2026, Ryanair ha annunciato di aver tagliato l’obiettivo di traffico per l’intero esercizio tra aprile 2026 e marzo 2027.

Si passa dai 216 milioni di passeggeri previsti a 214 milioni, con una riduzione dei voli tra novembre 2026 e marzo 2027.

ANSA

Il vettore irlandese prevede la cancellazione di 10mila voli nel periodo invernale, ma non ha ancora specificato quali saranno le tratte interessate.

Tra i collegamenti che hanno registrato le maggiori perdite negli anni passati vi sono quelli degli scali italiani Roma Ciampino, Bergamo, Milano Malpensa e Venezia e Londra Stansted.

Potrebbero essere queste, suggerisce il Corriere della Sera, le linee interessate alla cancellazione. Così come quelle tra Roma-Gran Canaria e Bari-Weeze, entrambe con margini in perdita significativa.

I prezzi dei biglietti aumenteranno

Ryanair comunica anche ai viaggiatori un probabile “consistente” aumento dei prezzi dei biglietti aerei, specie per le tratte a corto raggio in Europa.

Una stangata che arriva dopo mesi di forte convenienza per i consumatori, con le tariffe diminuite del 6% nel mese di luglio 2026.

Secondo le stime della compagnia, la riduzione dei voli nel periodo invernale (quello storicamente caratterizzato da perdite maggiori) potrebbe limitare le perdite stagionali per una cifra compresa tra i 70 e i 100 milioni di euro.

Si tratta di un fenomeno ben noto alle aviolinee, che in inverno perdono ciò che verrà recuperato in estate, il caro carburante, però, ha reso la questione più complessa.

A pesare è il costo del cherosene

La decisione di Ryanair trova motivazione nel tentativo di ridurre la propria esposizione ai prezzi del carburante che, durante i mesi invernali, non sono coperti dagli strumenti finanziari.

Nel mese di agosto 2026 il prezzo del jet fuel in Europa è aumentato dell’80% sull’anno precedente, sfiorando i 1.300 dollari a tonnellata.

Il nodo è il prezzo del cherosene, che viaggia oggi attorno ai 140 dollari a barile. Mentre Ryanair ha coperto l’80% del proprio fabbisogno di carburante per l’anno fiscale 2027 a un prezzo di circa 67 dollari a barile.

Acquistare ulteriore carburante ai valori correnti non conviene più e cancellare i voli sembra la scelta più sostenibile.