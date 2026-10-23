Ryu Murakami morto a 74 anni, la notizia diffusa solo dopo 6 giorni dall'editore dello scrittore

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Ryu Murakami è morto il 17 ottobre nella sua casa, a 74 anni, ma la notizia si è saputa solo il 23. L’ha data la casa editrice Gentosha con una breve nota firmata insieme all’ufficio dello scrittore, quando il funerale era già stato celebrato in famiglia. Ai lettori italiani è arrivato soprattutto con Blu quasi trasparente, il romanzo d’esordio che nel 1976 lo rese famoso in Giappone a ventiquattro anni, e con Tokyo soup. Viene spesso confuso con Haruki Murakami per via del cognome, ma tra i due non c’era alcuna parentela.

Ryu Murakami, la nota di Gentosha non indica la causa della morte

Il comunicato non spiega di cosa sia morto e riporta unicamente le volontà della famiglia, la quale rinuncia a visite di condoglianze, fiori, offerte e qualsivoglia messaggio. La casa editrice ha chiesto infatti ai giornalisti di non contattare parenti e persone vicine per interviste o informazioni, proprio per rispettare questo momento di lutto.

Gentosha (la casa editrice con cui pubblicava) ricorda che lo scrittore, a partire da Blu quasi trasparente, “ha continuato a pubblicare opere sconvolgenti sempre rivolte alle giovani generazioni”, e parla di una scomparsa arrivata troppo presto.

Da Sasebo al premio Akutagawa con Blu quasi trasparente

Ryu Murakami

è nato il 19 febbraio 1952 a Sasebo, nella prefettura di Nagasaki, dove c’è una grande base della marina americana. I genitori erano insegnanti. Da ragazzo (un po’ come il suo omonimo Haruki) leggeva gli scrittori americani, andava a vedere i film d’essai e suonava la batteria in una band rock. Poi si trasferì a Tokyo per studiare alla Musashino Art University, che lasciò poco prima della laurea.

Blu quasi trasparente lo scrisse quando era ancora studente. Il narratore porta il suo stesso nome, Ryu, e con gli amici vive a ridosso della base aerea americana di Yokota, alla periferia di Tokyo, in giornate che negli anni Settanta se ne vanno tra droga e sesso. Per quel libro Murakami ricevette nel 1976 il premio Gunzo riservato agli esordienti e poi l’Akutagawa, che in Giappone conta più di ogni altro riconoscimento letterario. Le copie vendute, contando anche i tascabili, sono arrivate a 3,5 milioni. Tre anni più tardi ne ricavò un film, il suo primo lavoro da regista. I lettori italiani lo scoprono invece anni dopo, nel 2020.

I romanzi portati al cinema e le interviste di Cambria Palace

I suoi racconti sono sempre crudi e parlano di vite reali, crude, dove non c’è spazio per mondi alternativi o fantastici. Con Coin Locker Babies, uscito nel 1980, raccontò la vita di due ragazzi abbandonati da neonati negli armadietti a gettoni, e nel 1981 il romanzo gli valse il premio Noma per i nuovi autori.

Da Audition, del 1997, Takashi Miike ha tratto due anni dopo il film con lo stesso titolo. Di altri suoi libri la regia la curò lui, come nel caso di Tokyo Decadence, girato nel 1992 e pubblicato in Italia nel 2004, e di Kyoko, del 1996. Lo stesso editore di Blu quasi trasparente ha portato da noi anche Sixty-Nine e, nel 2021, Piercing.

In Giappone molti lo conoscevano anche attraverso la televisione. Dall’aprile 2006 conduceva con l’attrice Eiko Koike Cambria Palace, il programma di economia di TV Tokyo in cui ogni settimana intervistava imprenditori e manager. Programma tv che ha lasciato a marzo, dopo vent’anni e più di 800 puntate.