Eseguito un arresto ai domiciliari dalla Polizia di Stato coordinata dalla Procura della Repubblica di Milano, che ha identificato e catturato un uomo di 59 anni accusato di rapina aggravata ai danni di una donna italiana residente negli Stati Uniti. Il fatto è avvenuto lo scorso 29 settembre in viale di Porta Vercellina. Secondo quanto si legge sul sito della Polizia di Stato, la vittima è stata aggredita mentre accompagnava la figlia a una lezione di pilates. L’uomo, già noto alle forze dell’ordine, avrebbe sottratto con violenza un paio di orecchini in diamanti dal valore di circa centomila euro.

La dinamica della rapina

Come indicato dal portale ufficiale della Polizia di Stato, la vicenda si è svolta in pochi istanti ma con modalità particolarmente violente. La donna, 49 anni, dopo aver parcheggiato la propria auto in viale di Porta Vercellina, stava accompagnando la figlia minorenne a una lezione di pilates. In quel momento, un uomo si è avvicinato al veicolo, ha aperto la portiera e si è introdotto con forza nell’abitacolo. Dopo aver immobilizzato la vittima, bloccandole il viso, le ha strappato un paio di preziosi orecchini in diamanti, per poi darsi alla fuga a bordo di uno scooter.

Le indagini della Squadra Mobile

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, gli investigatori della Squadra Mobile, in particolare la sezione dei “Falchi”, hanno avviato immediatamente una serie di accertamenti per ricostruire l’accaduto. Attraverso l’analisi dettagliata delle immagini delle telecamere di sorveglianza presenti nella zona, gli agenti sono riusciti a seguire la via di fuga del rapinatore e a individuare lo scooter utilizzato per la fuga.

L’arresto e gli sviluppi

Grazie agli elementi raccolti durante le indagini, la Polizia ha potuto identificare il presunto responsabile della rapina aggravata. L’uomo, un cittadino italiano di 59 anni con precedenti di polizia, è stato arrestato nel pomeriggio di lunedì in zona San Siro. Nei suoi confronti è stata eseguita una misura cautelare degli arresti domiciliari, come disposto dalla Procura della Repubblica di Milano.

Proseguono gli accertamenti per chiarire tutti gli aspetti della vicenda e per recuperare la refurtiva, ovvero gli orecchini in diamanti dal valore di circa centomila euro.