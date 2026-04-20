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E’ di un sequestro preventivo di un’azienda, delle relative quote societarie e di 11 automezzi il bilancio di un’operazione condotta dai Carabinieri Forestali a Sabaudia. Il provvedimento è stato emesso dal Tribunale di Roma su richiesta della Direzione Distrettuale Antimafia, nell’ambito di un’indagine che vede coinvolti 29 soggetti per traffico illecito di rifiuti e gestione illecita di rifiuti.

Operazione coordinata dai Carabinieri Forestali

Stando alle informazioni pubblicate sul sito dei Carabinieri, nella mattinata di oggi i militari del N.I.P.A.A.F. (Nucleo di Polizia Forestale, Ambientale e Agroalimentare) del Gruppo Carabinieri Forestale di Latina e del Nucleo Carabinieri Forestale di Terracina, con il supporto dei colleghi di Latina, Cisterna di Latina, Sezze e Priverno, hanno dato esecuzione a un decreto di sequestro preventivo. Il provvedimento, emesso dal Tribunale di Roma – Ufficio del G.I.P. su richiesta della Direzione Distrettuale Antimafia, ha riguardato un’azienda situata a Sabaudia, nella frazione Borgo San Donato, le relative quote societarie e 11 automezzi utilizzati per l’attività.

Le indagini e le accuse

L’indagine, condotta dai militari del N.I.P.A.A.F., ha permesso di accertare che l’Amministratore Unico della società, operante nel settore della raccolta, trasporto e gestione dei rifiuti, avrebbe gestito illecitamente ingenti quantitativi di rifiuti speciali, pericolosi e non pericolosi. Secondo quanto ricostruito, i rifiuti venivano conferiti presso la struttura da terzi in violazione della normativa ambientale: si trattava di rifiuti non tracciati e trasportati senza la documentazione prevista dalla legge, da soggetti non iscritti all’Albo Nazionale Gestori Ambientali e quindi non autorizzati al trasporto.

L’attività contestata rientra nella fattispecie di attività organizzata per il traffico illecito di rifiuti (art. 452 quaterdecies c.p.), con l’obiettivo di conseguire un ingiusto profitto attraverso operazioni continuative e l’allestimento di mezzi dedicati.

Il coinvolgimento degli altri indagati

Oltre all’Amministratore Unico, risultano indagati altri 28 soggetti. In particolare, 24 persone sono accusate di aver ricevuto, trasportato, scaricato e gestito illecitamente grandi quantità di rifiuti, sempre in violazione delle norme ambientali e utilizzando autocarri e autoveicoli. Per altri 4 soggetti è stata contestata la sola gestione illecita di rifiuti (art. 256, comma 1, D. Lgs 152/2006).

Le misure adottate dal Tribunale

Contestualmente al sequestro, il Tribunale di Roma ha nominato un Amministratore Giudiziario, iscritto all’Albo degli Amministratori Giudiziari – sezione esperti in gestione aziendale, per garantire la prosecuzione dell’attività aziendale e impedirne la chiusura. Questa misura è stata adottata per tutelare i lavoratori e la continuità produttiva, nonostante il sequestro dei beni e dei mezzi aziendali.

La fase delle indagini preliminari

Il procedimento si trova attualmente nella fase delle indagini preliminari e, come sottolineato dalle autorità, per tutti gli indagati vale il principio di non colpevolezza fino a sentenza definitiva. L’operazione rappresenta un nuovo capitolo nella lotta al traffico illecito di rifiuti e alla gestione illecita di rifiuti nel territorio pontino, con particolare attenzione alle attività che mettono a rischio l’ambiente e la salute pubblica.

IPA