Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

È scattato un deferimento per truffa a Sabaudia, dove un uomo di 36 anni residente in provincia di Rimini è stato identificato come presunto responsabile. L’uomo avrebbe raggirato una persona del posto, inducendola a versare denaro con l’inganno.

Le indagini e la scoperta della truffa

Stando alle informazioni pubblicate sul sito dei Carabinieri, l’operazione si è conclusa nella mattinata di mercoledì scorso, dopo una rapida attività investigativa. Tutto è partito dalla denuncia presentata da un uomo di 68 anni residente a Sabaudia, che si è rivolto alle forze dell’ordine dopo essere stato vittima di una truffa.

Il modus operandi dell’indagato

L’indagine ha permesso di ricostruire la dinamica dei fatti: l’indagato avrebbe contattato la vittima tramite una piattaforma di messaggistica, fingendosi la figlia di quest’ultima. Sfruttando la fiducia e la preoccupazione della vittima, l’uomo ha sostenuto di aver cambiato numero di telefono e di trovarsi in una situazione di emergenza economica, chiedendo così un aiuto immediato.

I bonifici e l’ammontare della truffa

Convinta dalla richiesta, la vittima ha effettuato due bonifici per un totale di 3.460 euro. Gli accertamenti dei Carabinieri hanno evidenziato che sia l’utenza telefonica utilizzata per la messaggistica sia la carta prepagata su cui sono stati versati i soldi erano nella disponibilità dell’indagato, residente in provincia di Rimini.

La posizione dell’indagato e le garanzie di legge

L’uomo è stato deferito in stato di libertà e il procedimento si trova attualmente nella fase delle indagini preliminari.

Il caso di Sabaudia si inserisce in un contesto più ampio di truffe che sfruttano le nuove tecnologie e la fiducia delle persone, soprattutto quelle più vulnerabili. Le forze dell’ordine raccomandano sempre la massima attenzione e invitano a segnalare tempestivamente episodi sospetti.

IPA