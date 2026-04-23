Sabaudia, così si è finto figlia di un 68enne e si è fatto bonificare 3500 euro: denunciato
A Sabaudia un uomo di 36 anni di Rimini è stato deferito per truffa: si sarebbe finto la figlia di una vittima per ottenere 3.460 euro.
È scattato un deferimento per truffa a Sabaudia, dove un uomo di 36 anni residente in provincia di Rimini è stato identificato come presunto responsabile. L’uomo avrebbe raggirato una persona del posto, inducendola a versare denaro con l’inganno.
Le indagini e la scoperta della truffa
Stando alle informazioni pubblicate sul sito dei Carabinieri, l’operazione si è conclusa nella mattinata di mercoledì scorso, dopo una rapida attività investigativa. Tutto è partito dalla denuncia presentata da un uomo di 68 anni residente a Sabaudia, che si è rivolto alle forze dell’ordine dopo essere stato vittima di una truffa.
Il modus operandi dell’indagato
L’indagine ha permesso di ricostruire la dinamica dei fatti: l’indagato avrebbe contattato la vittima tramite una piattaforma di messaggistica, fingendosi la figlia di quest’ultima. Sfruttando la fiducia e la preoccupazione della vittima, l’uomo ha sostenuto di aver cambiato numero di telefono e di trovarsi in una situazione di emergenza economica, chiedendo così un aiuto immediato.
I bonifici e l’ammontare della truffa
Convinta dalla richiesta, la vittima ha effettuato due bonifici per un totale di 3.460 euro. Gli accertamenti dei Carabinieri hanno evidenziato che sia l’utenza telefonica utilizzata per la messaggistica sia la carta prepagata su cui sono stati versati i soldi erano nella disponibilità dell’indagato, residente in provincia di Rimini.
La posizione dell’indagato e le garanzie di legge
L’uomo è stato deferito in stato di libertà e il procedimento si trova attualmente nella fase delle indagini preliminari.
Il caso di Sabaudia si inserisce in un contesto più ampio di truffe che sfruttano le nuove tecnologie e la fiducia delle persone, soprattutto quelle più vulnerabili. Le forze dell’ordine raccomandano sempre la massima attenzione e invitano a segnalare tempestivamente episodi sospetti.
Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.