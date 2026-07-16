Sabaudia perde la Bandiera Blu, rischia la revoca dopo 25 anni perché non ci sono i bagnini: "Bando deserto"

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La Fee ha revocato temporaneamente il riconoscimento della Bandiera Blu per la spiaggia di Sabaudia, in provincia di Latina. Il motivo non ha a che fare con la qualità del mare ma con la sicurezza: mancano infatti gli assistenti bagnanti, i bagnini, dopo che nessuno si è presentato al bando del Comune. Proprio nei giorni scorsi due persone sono morte annegate sul litorale di Sabaudia lasciato senza sorveglianza. La carenza di bagnini è però un problema a livello nazionale.

Sabaudia ha perso la Bandiera Blu

È stato il presidente della Foundation for Environmental Education, Italia (Fee), Claudio Mazza, a scrivere al sindaco di Sabaudia Alberto Mosca che il riconoscimento della Bandiera Blu era stato revocato. Nella lettera si legge:

È emerso che sulle spiagge libere Bandiera Blu del Comune di Sabaudia non è garantita l’assistenza bagnanti criterio imperativo del programma internazionale Bandiera Blu.

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Il Messaggero riporta che delle sette postazioni che dovrebbero sorvegliare il litorale di Sabaudia, nessuna è presidiata, dopo che il bando del Comune non ha ricevuto nessuna richiesta di assegnazione.

Entro domani 17 luglio il Comune dovrebbe consegnare alla Fee la documentazione su come intenda far presidiare queste postazioni. In caso contrario perderà la Bandiera Blu per tutta la stagione.

Due annegamenti in 24 ore

La decisione della Fee è arrivata dopo che proprio sul litorale di Sabaudia sono morte due persone per annegamento in meno di 24 ore, tra il 12 e il 13 luglio.

Nel primo caso la vittima è stata un uomo di 50 anni, che sarebbe andato in difficoltà mentre nuotava. I bagnanti hanno chiamato il 118 ma i sanitari non sono arrivati in tempo per salvarlo.

Lunedì 13 luglio, invece, ad annegare è stato un 44enne di nazionalità indiana. L’uomo stava facendo il bagno con alcuni amici e non è riemerso dopo un tuffo in mare. Quando è stato recuperato era già privo di vita.

Perché in Italia si fa fatica a trovare bagnini

La carenza di assistenti bagnanti, più comunemente detti bagnini, è un problema in tutta Italia. Il mestiere è precario, spesso pagato poco e almeno in parte in nero. Gli stabilimenti appaltano la sicurezza dei bagnanti a cooperative che a volte non rispettano il giorno libero obbligatorio per i lavoratori.

Il giornale online Il Post ha recentemente ricostruito che la situazione si è aggravata negli ultimi anni, dopo che il Governo ha approvato una legge per professionalizzare di più queste figure nel 2024.

Da allora i test per ottenere il brevetto sono diventati più stringenti, con grande enfasi sulle prestazioni fisiche. Vanno inoltre ripetuti ogni cinque anni, mentre in precedenza una volta ottenuto il brevetto era sufficiente pagare una quota per continuare ad averlo.

I bagnini possono inoltre essere ritenuti responsabili sia dal punto di vista civile sia da quello penale in caso di incidente durante il proprio turno. La combinazione di grandi responsabilità, difficoltà di ottenere il brevetto e paghe basse sta quindi rendendo l’accesso alla professione sempre meno attraente.