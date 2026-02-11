Sabina Guzzanti provoca la destra su Andrea Pucci, "fate come lui tornatevene a casa, aiutatevi a casa vostra"

Giornalista pubblicista esperto di politica e con una passione per tecnologia e innovazione, scrive quotidianamente di cronaca e attualità. Marchigiano, studi in Comunicazione, collabora con diverse realtà editoriali locali e nazionali.

Continua a tenere banco il caso di Andrea Pucci e delle polemiche relative alla rinuncia a Sanremo 2026 e alla querelle con Conad per l’ingaggio disdetto. Della vicenda si parla anche a Realpolitik, il talk condotto da Tommaso Labate, con Sabina Guzzanti che usa il caso del comico per attaccare la destra e il governo Meloni: “Fate come lui, tornatevene a casa, aiutatevi a casa vostra”.

Sabina Guzzanti e il caso Andrea Pucci a Realpolitik

Mercoledì 11 febbraio, nel corso dell’ultima puntata di Realpolitik, il talk show in onda in prima serata su Rete 4, si sono affrontati diversi temi di attualità, tra cui il caso del comico Andrea Pucci, che ha rinunciato al Festival di Sanremo dopo le molte critiche ricevute sui social.

Del caso ha parlato, con la sua consueta irriverenza, Sabina Guzzanti, tra gli ospiti del talk condotto da Tommaso Labate.

Guzzanti ha definito Pucci un “pioniere”, un “precursore”, suggerendo che “questa idea dell’auto esclusione preventiva” potrebbe anche essere adottata dal governo Meloni.

Guzzanti provoca la destra: “Fate come lui”

Perché, dice, Pucci ha fatto dietrofront sul Festival dopo aver ricevuto molte critiche: di insulti il governo ne ha presi “a valanga” in questi mesi.

Sabina Guzzanti continua a pungere la maggioranza di destra: “Oggi in Italia capita spesso che basti che una persona si dichiari razzista perché venga tacciata di razzismo”.

Quindi l’appello al governo guidato da Giorgia Meloni: “Vi piace Andrea Pucci, fate come lui: tornatevene a casa, aiutatevi a casa vostra”.

Il caso Andrea Pucci

Nei giorni scorsi Andrea Pucci era stato annunciato da Carlo Conti come uno dei co-conduttori del Festival di Sanremo 2026, che partirà martedì 24 febbraio.

Il comico era stato travolto da una pioggia di critiche, anche da parte di diversi esponenti politici, per diversi sue espressioni passate ritenute da molti omofobe e sessiste.

Pucci aveva quindi annunciato che non avrebbe partecipato a Sanremo. La vicenda ha poi avuto uno sviluppo ulteriore.

Pucci ha fatto sapere sui social che dopo le polemiche sul Festival Conad ha cancellato un suo ingaggio per un evento aziendale.

E oggi la catena di supermercati ha risposto parlando di una “reazione scomposta” e accusando il comico di aver violato la privacy di una dipendente.